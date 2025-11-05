Hay un volumen inédito de crudo en buques debido a las sanciones occidentales, dice el CEO de Gunvor

Por Yousef Saba

ABU DABI, 5 nov (Reuters) -

Las sanciones occidentales a Rusia e Irán están generando volúmenes récord de petróleo almacenado a bordo de buques, lo que impide que se forme un exceso de oferta en los mercados mundiales, dijo el miércoles el director ejecutivo de Gunvor Group.

La Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos han impuesto una serie de sanciones contra Rusia por su guerra en Ucrania, y el nuevo embargo estadounidense afectó el mes pasado a los dos principales productores de petróleo rusos, Rosneft y Lukoil.

El exceso de oferta de crudo ha amortiguado el impacto de las interrupciones del comercio causadas por las sanciones, ha mantenido los mercados estables y ha reducido la volatilidad de los precios, dijo Torbjorn Tornqvist, director ejecutivo de la comercializadora de materias primas con sede en Suiza Gunvor Group, en la conferencia de energía ADIPEC en Abu Dabi.

Sin embargo, las sanciones también han provocado la dislocación de una "enorme cantidad" de petróleo, parte del cual está retenido en petroleros, añadió.

"Es algo sin precedentes. Por tanto, obviamente, si desaparecieran todas las sanciones, este mercado tendría claramente un exceso de oferta", dijo Tornqvist.

Los precios mundiales del petróleo

cayeron en octubre por tercer mes consecutivo ante el temor a un exceso de oferta, ya que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados están aumentando la producción, mientras crece la de los productores no pertenecientes a la OPEP.

La oferta de crudo podría superar la demanda en 2 millones de barriles diarios el año próximo, según dijo en la conferencia Marco Dunand, director ejecutivo y cofundador de Mercuria, aunque añadió que las sanciones occidentales siguen siendo un comodín para frenar la oferta.

"Eso significa probablemente que de un superávit de 2 millones de barriles diarios pasamos más bien a un superávit de 1 millón de barriles diarios", dijo Dunand.

"Es cierto que los inventarios (mundiales de petróleo) son bajos. También es cierto que (el volumen de) el petróleo en buques es alto, por lo que el exceso (de oferta) se está formando lentamente y probablemente llegará al mercado en los próximos meses."

(Información de Yousef Saba, Nayera Abdallah, Tala Ramadan y Jana Choukeir; redacción de Florence Tan; edición de Muralikumar Anantharaman, Kim Coghill y Christian Schmollinger; edición en español de Jorge Ollero Castela)