Hazaña del Fenerbahce de Mourinho ante Feyenoord

Feyenoord había ganado en la ida como local por 2-1, resultado que repetía hasta el final de la primera de la revancha, pero Fenerbahce revirtió el resultado en el complemento y selló su clasificación al imponerse por 5-2.

Fenerbahce enfrentará en la instancia de playoffs prevista del martes 19 al miércoles 27 al Benfica, que eliminó al Niza con un global de 4-0 en otro duelo de la Ruta de Liga de la tercera ronda del torneo continental.

El otro duelo de los playoffs de la Ruta de Liga lo protagonizarán Glasgow Rangers y Brujas, que eliminaron, respectivamente, al Viktoria Plzen y al Salzburgo, en ambos casos con un global de 4-2.

En cambio, Basilea, Celtic de Glasgow, Bodo Glimt, Copenhague, Estrella Roja, Ferencvaros, Sturam Graz, el Kairaf de Kazajistán, el Qarabag de Azerbaiyán y el Pafos de Chipre se clasificaron a los playoffs por la Ruta de Campeones.

A su vez, Feyenoord, Salzburgo, Viktoria Plzen, Niza, Dínamo Kiev, Malmoe, Slovan Bratislava, Lech Poznan, Ludogorets y Shkendija pasarán a jugar la ronda de playoffs de la Europa League.

Los ganadores de los siete duelos de los playoffs de la Champions League completarán la lista de 36 participantes de la fase de liga de la edición 2025-26 del torneo de clubes más importante de Europa, en programa del 16 de septiembre al 28 de enero del año próximo y cuyo sorteo está previsto el jueves 28.

El campeón defensor, París Saint-Germain, encabeza la lista de los equipos que esperan en la fase de liga y que también incluye al Ajax, Arsenal, Atalanta, Athlétic de Bilbao, Atlético Madrid, Barcelona, Bayer Leverkusen, Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Chelsea.

La nómina se completa con Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Olympique de Marsella, Mónaco, Nápoli, Newcastle, Olympiacos, PSV Eindhoven, Real Madrid, Slavia Praga, Sporting de Lisboa, Tottenham, Union Saint-Gilloise y Villarreal.

La fase de liga se disputará de la misma manera que en su edición estreno, mientras que los 4 equipos mejor posicionados en la primera ronda serán locales (en caso de clasificarse) en los duelos de revancha de los enfrentamientos de cuartos y semifinales.

Si esos cuatro equipos son eliminados, su lugar como "cabeza de serie" serán ocupados por los clubes que los superaron en la ronda preliminar.

Programa de partidos de los playoffs de la Champions League.

- Fenerbahce (Tur)-Benfica (Por).

- Ferencvaros (Hun)-Qarabag (Aze).

- Estrella Roja (Ser)-Pafos (Chi).

- Bodo Glimt (Nor)-Sturm Graz (Aust).

- Celtic (Esc)-Kairat Almaty (Kaz).

- Basilea (Sui)-Copenhague (Din).

- Glasgow Rangers (Esc)-Brujas (Bél). (ANSA).