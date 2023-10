Líder de la generación dorada de Bélgica, tercera en el Mundial de Rusia-2018, Eden Hazard, sin club desde que saliera del Real Madrid en junio, anunció su retirada a los 32 años, este martes con un mensaje en Instagram.

"Hay que saber escucharse y parar en el buen momento. Tras 16 años de carrera y más de 700 partidos disputados, he decidido poner fin a mi carrera de futbolista profesional", señaló el mediapunta, que explotó en el Lille y brilló en el Chelsea antes de apagarse en el Real Madrid.

En el Chelsea, entre 2012 y 2019, el mediapunta belga se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo, logrando una buena colección de trofeos; entre ellos dos ediciones de la Premier League y dos de la Liga Europa.

Con el Real Madrid no fue capaz de alcanzar este nivel pero amplió su palmarés, principalmente con la Liga de Campeones de 2022.

En la selección Hazard fue el capitán del equipo que estuvo a punto de batir a Francia, a la postre campeona del mundo en 2018, en semifinales, después de haber apeado a Brasil en cuartos.

Fue la 'generación dorada' del fútbol belga, dirigida desde el banquillo por el español Roberto Martínez. A Hazard le acompañaban entre otros Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois y Romelu Lukaku.

Ya en declive, los 'Diablos Rojos' no superaron la fase de grupos en el Mundial de Catar 2022.

"Fui capaz de cumplir mi sueño, he jugado y me he divertido en campos de todo el mundo. Durante mi carrera tuve la suerte de conocer grandes mánagers, entrenadores y compañeros. Gracias a todos por los grandes momentos, les echaré de menos", señaló este martes.

"Finalmente, un gran agradecimiento a ustedes, mis fans, me han seguido durante todos estos años y me han animado en cada lugar en el que he jugado", concluyó.

