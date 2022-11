Hazard quiere demostrar que los escépticos se equivocan y que tiene mucho para dar en qatar

14 nov (Reuters) - Eden Hazard cree que tiene mucho que ofrecer a Bélgica en el Mundial y confía en demostrar que sus detractores están equivocados, mientras que el centrocampista descartó una salida inminente del Real Madrid.

Hazard, que jugará su tercer Mundial, es el capitán de Bélgica, pero apenas ha jugado con el Real Madrid esta temporada. El centrocampista de 31 años, sin embargo, compara la situación con la de la Eurocopa de 2020, cuando también acudió a la competición sin minutos de juego.

"He tenido unos meses difíciles en los que no he podido ganar mucho ritmo. Ahora tengo que demostrar que todavía puedo hacerlo. Yo no dudo de ello, pero entiendo que el mundo exterior sí lo haga", dijo Hazard a periodistas el lunes.

"Igual que en la última Eurocopa. Gané minutos en los primeros partidos y estuve ahí en los cuartos de final contra Portugal. Nuestro cuerpo médico y técnico me ayudarán (a estar listo) (...) Me siento bien físicamente. Por supuesto, me falta ritmo".

Bélgica enfrenta a Egipto en Kuwait en un partido de preparación el viernes.

"No he perdido mis cualidades de repente. Este será mi tercer Mundial y quiero demostrar que Bélgica aún puede contar con su capitán y que quiero darlo todo por el equipo".

Bélgica, que fue tercera en el Mundial de 2018, ha quedado encuadrada en el Grupo F y debutará con Canadá el 23 de noviembre, antes de enfrentar a Marruecos y Croacia.

El centrocampista reiteró que no tiene planes de dejar el Madrid en enero. "No quiero irme. Tal vez las cosas se vean diferentes (para mí allí) después del Mundial", sostuvo Hazard. (Reporte de Nick Said. Editado en español por Javier Leira)

Reuters