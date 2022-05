Hazard "se queda" en el Real Madrid, anuncia Ancelotti

El delantero belga Eden Hazard, de regreso tras su operación hace algunos días, "se queda" en el Real Madrid Madrid la próxima temporada, anunció su entrenador Carlo Ancelotti el sábado en rueda de prensa, antes del partido de la penúltima jornada de LaLiga en Cádiz (domingo, 17h30 GMT).

"No hemos hablado del tema. Su plan es claro: se queda y lo hace con motivación porque no lo ha pasado bien en los últimos años y tiene ganas de mostrar su calidad. Se queda para demostrar su calidad", afirmó Ancelotti.

Tras volver al entrenamiento colectivo el martes tras una operación, que consistió el quitarle en marzo la placa de titanio que mantenía su peroné derecho desde noviembre de 2019, Hazard, con contrato hasta junio de 2024, podría jugar algunos minutos antes del final de la temporada, que era su objetivo.

"Carletto" no quiso confiar si empezaría como titular o sería suplente.

"Hay muchos partidos, hay cansancio, habrá rotaciones aunque este año no haya habido muchas. Todos pueden tener sus oportunidades. La titularidad en un gran equipo es muy complicada para todos, no sólo para los jugadores que juegan menos", explicó.

- Elogios a Valverde, Rodrygo y Camavinga -

"Sigo pensando que no es tan importante la cantidad de los minutos como la calidad. Este año tenemos el ejemplo claro de Rodrygo, que no ha jugado muchos minutos pero sí de calidad y marcando la diferencia", señaló Ancelotti.

Hazard, de 31 años, podrá de este modo protagonizar su gran regreso al Bernabéu en la última jornada de Liga, el domingo 22 de junio contra el Betis.

Y será un refuerzo importante para Ancelotti con vistas a la final de la Liga de Campeones en París, el sábado 28 de mayo contra Liverpool.

Hazard podría también reaparecer con la selección belga para los partidos contra Holanda (3 de junio), Polonia (8 y 14 de junio) y Gales (11 de junio) en la Liga de Naciones.

Procedente en 2019 de Chelsea, por 115 millones de euros (119,7 millones de dólares), Eden Hazard se ha perdido 74 partidos en tres temporadas en el Real Madrid.

Esta campaña, lleva un gol y dos asistencias en 22 partidos entre todas las competiciones.

Por último, Ancelotti destacó al uruguayo Federico Valverde, el brasileño Rodrygo Goes y el francés Eduardo Camavinga como los jugadores del Real Madrid que más le han sorprendido esta temporada.

"Me han sorprendido los que conocía menos: Valverde, Rodrygo, Camavinga... No me ha sorprendido Vinicius porque tiene talento y lo había demostrado. Ha estado más fino en la finalización", explicó el técnico italiano.

Pve/psr