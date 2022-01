Hbo max crece pese a la desaceleración del sector

Por Dawn Chmielewski

5 ene (Reuters) - El servicio de streaming HBO Max, de WarnerMedia, gan贸 suscriptores durante las fiestas navide帽as, desafiando la desaceleraci贸n del ritmo de crecimiento de algunos servicios rivales, gracias a una programaci贸n que incluy贸 la reposici贸n de su popular serie "Sex and the City" y pel铆culas de estreno como "The Matrix Resurrections".

HBO termin贸 el a帽o con 73,8 millones de abonados a su servicio de streaming y a su cadena de cable hom贸nima, frente a los 69,4 millones de septiembre. Este avance, junto con la incorporaci贸n de casi 900.000 suscriptores telef贸nicos mensuales de pago, hac铆an subir las acciones un 3%, a 26,46 d贸lares, en las operaciones del mediod铆a.

"Creo que el techo de los servicios de streaming es mucho m谩s alto de lo que hemos visto hasta ahora", dijo el presidente ejecutivo de WarnerMedia, Jason Kilar, en una entrevista. "Esto se va a convertir r谩pidamente, para las empresas de guiones, en una carrera de tres caballos".

A HBO Max a煤n le queda un largo camino para alcanzar al l铆der del mercado, Netflix Inc, con sus 214 millones de suscriptores, y a Disney+, de Walt Disney Co, con 118 millones.

El crecimiento de Disney se ralentiz贸 en el cuarto trimestre fiscal de la compa帽铆a, lo que provoc贸 un banquero bajara la calificaci贸n de la acci贸n. Disney+ s贸lo sum贸 2,1 millones en el trimestre de octubre.

Netflix, que sufri贸 una fuerte desaceleraci贸n en el primer semestre de 2021, registr贸 un repunte en las suscripciones en octubre, a帽adiendo 4,4 millones en el trimestre, impulsado por la sensaci贸n mundial "Squid Game".

HBO Max registr贸 ganancias al ampliar el alcance del servicio desde un 煤nico mercado, Estados Unidos, a 46 pa铆ses. Kilar afirm贸 que la expansi贸n mundial continuar谩 este a帽o, con el objetivo de llegar a 190 pa铆ses.

(Reporte de Dawn Chmielewski en Los 脕ngeles; reporte adicional de Tiyashi Datta en Bengaluru; editado en espa帽ol por Carlos Serrano)