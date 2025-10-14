HBX Group informa cambios en la estructura organizativa y en su equipo directivo
LA NACION
14 oct (Reuters) - HBX Group International PLC:
* David Amsellem se incorpora al equipo ejecutivo como director de distribución
* Xabi Zabala dirigirá los departamentos de aprovisionamiento y operaciones
* Stephanie Fougu será consejera general
* Daniel Nordholm, nuevo director de información, supervisará producto, tecnología, datos y fintech
* Paula Felstead, directora de información, se marcha en busca de nuevas oportunidades
* Carlos Muñoz deja su cargo de director comercial
* La junta propondrá el nombramiento de Carlos Muñoz como consejero en la próxima junta general, prevista para febrero de 2026
