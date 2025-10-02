HBX lanza un canal de voz impulsado por IA para mejorar la atención del cliente en colaboración con Ayesa

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

HBX Group ha anunciado el lanzamiento de un servicio de atención al cliente en el canal telefónico impulsado por Inteligencia Artificial, en colaboración con Ayesa, disponible desde este mes de septiembre y que ya gestiona de forma automática más del 30% de las solicitudes más habituales de los clientes, según un comunicado.

En concreto, las funcionalidades más destacadas de la herramienta son la interacción en lenguaje natural, la resolución automatizada y la transferencia inteligente a agente.

Para HBX, este nuevo servicio responde a dos objetivos, es decir, modernizar la experiencia del cliente, ofreciendo un servicio "más rápido, intuitivo y menos frustrante" y, al mismo tiempo, aumentar la eficiencia operativa mediante la automatización de consultas de alto volumen y baja complejidad.

"Este lanzamiento supone además un paso adelante en la aportación de la inteligencia artificial dentro de los procesos de HBX Group, y demuestra nuestra apuesta por una innovación constante, donde la tecnología y el conocimiento de nuestros expertos van siempre de la mano", ha destacado el director de Operaciones de HBX Group, Xabier Zabala.

El proyecto, dirigido por la nueva división AI-Data & Digital Experience de Ayesa, utiliza la plataforma Contact Center AI (CCAI) de Google Cloud. En su núcleo, incorpora componentes como Dialogflow para la creación de agentes virtuales avanzados, y los últimos modelos de Gemini, la IA Generativa de Google Cloud.

Lanzado en este mes de septiembre, el nuevo servicio continuará desplegándose progresivamente en distintos mercados y volúmenes de llamadas hasta noviembre.