HCOB PMI compuesto de eurozona se sitúa en 51,2 en MISSING CONDITION, en línea con lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice compuesto final del sondeo entre gerentes de compras (HCOB PMI) de S&P Global para la eurozona, considerado un buen barómetro de la salud económica en la región, estuvo en línea con lo esperado al registrar un nivel de 51,2 en septiembre.

* Economistas consultados por Reuters habían previsto que el índice se situaría en 51,2.

* El indicador compuesto final de la eurozona coincidió con la estimación preliminar, según los datos publicados el viernes.

* El PMI del sector servicios, que representa en torno a dos tercios del PBI, registró un nivel más bajo de lo previsto en su lectura final, en 51,3.

* El PMI final de servicios fue más bajo que una lectura provisional de 51,4 y no alcanzó una previsión de los economistas de 51,4.