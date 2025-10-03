LA NACION

HCOB PMI compuesto de eurozona se sitúa en 51,2 en MISSING CONDITION, en línea con lo previsto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
HCOB PMI compuesto de eurozona se sitúa en 51,2 en MISSING CONDITION, en línea con lo previsto
HCOB PMI compuesto de eurozona se sitúa en 51,2 en MISSING CONDITION, en línea con lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice compuesto final del sondeo entre gerentes de compras (HCOB PMI) de S&P Global para la eurozona, considerado un buen barómetro de la salud económica en la región, estuvo en línea con lo esperado al registrar un nivel de 51,2 en septiembre.

* Economistas consultados por Reuters habían previsto que el índice se situaría en 51,2.

* El indicador compuesto final de la eurozona coincidió con la estimación preliminar, según los datos publicados el viernes.

* El PMI del sector servicios, que representa en torno a dos tercios del PBI, registró un nivel más bajo de lo previsto en su lectura final, en 51,3.

* El PMI final de servicios fue más bajo que una lectura provisional de 51,4 y no alcanzó una previsión de los economistas de 51,4.

LA NACION
Más leídas
  1. Cuándo cobro la Asignación Universal en octubre 2025
    1

    Calendario AUH: cuándo cobro la Asignación Universal en octubre 2025

  2. Cuánto cuesta el iPhone 17 en Argentina
    2

    Cuánto cuesta el iPhone 17 en Argentina en octubre 2025

  3. Cami Homs rompió el silencio respecto a la supuesta boda de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel
    3

    Camila Homs rompió el silencio respecto a la supuesta boda de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

  4. Cuánto cuesta el Ford Territory en octubre 2025
    4

    Cuánto cuesta el Ford Territory en octubre 2025

Cargando banners ...