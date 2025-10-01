HCOB PMI final manufacturero de Alemania se sitúa en el 49,5 en septiembre, mejor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El Índice de Gerentes de Compras (HCOB PMI) del sector manufacturero alemán, que representa en torno al 20% de la economía del país, se situó en un nivel de 49,5 en septiembre, una cifra superior a lo esperado por los analistas, según los datos finales de un sondeo elaborado por S&P Global y publicado el miércoles.

* Economistas consultados por Reuters habían previsto que el índice del sector industrial alemán se situara en septiembre en 48,5.

* El dato provisional se había situado en 48,5.

* Una cifra superior a 50 indica expansión, mientras que lecturas por debajo de dicho nivel apuntan a contracción en el sector.