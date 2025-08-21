HCOB PMI provisional compuesto de eurozona sube a 51,1 en agosto, por encima de lo previsto
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
* El índice HCOB de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) compuesto de S&P Global para la eurozona, considerado una buena guía de la salud económica del bloque, sube a 51,1 en agosto, según los resultados provisionales de un sondeo publicado el jueves.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra provisional se situara en 50,7 en agosto.
* Por su parte, el indicador provisional del sector servicios, que representa a una parte importante de la economía de la eurozona, cae a 50,7.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PMI de servicios se situara en 50,8 en agosto.
* En cuanto al sondeo entre empresarios de empresas manufactureras, el índice PMI provisional subió a 50,5 en agosto.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PMI manufacturero se situara en 49,5 en agosto.
* El dato manufacturero de julio había mostrado un nivel de 49,8.
