HCOB PMI provisional compuesto de eurozona sube a 51,2 en septiembre, por encima de lo previsto
Por Lynx Insight Service

* El índice HCOB de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) compuesto de S&P Global para la eurozona, considerado una buena guía de la salud económica del bloque, subió a 51,2 en septiembre, según los resultados provisionales de un sondeo publicado el martes.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra provisional se situara en 51,1 en septiembre.

* El dato provisional de agosto había mostrado un nivel de 51,0.

* Por su parte, el indicador provisional del sector servicios, que representa a una parte importante de la economía de la eurozona, subió al 51,4.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PMI de servicios se situara en 50,5 en septiembre.

* El dato de servicios de agosto había mostrado un nivel de 50,5.

* En cuanto al sondeo entre empresarios de empresas manufactureras, el índice PMI provisional cayó a 49,5 en septiembre.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PMI manufacturero se situara en 50,7 en septiembre.

* El dato manufacturero de agosto había mostrado un nivel de 50,7.

