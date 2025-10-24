HCOB PMI provisional compuesto de eurozona sube a 52,2 en octubre, por encima de lo previsto
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
* El índice HCOB de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) compuesto de S&P Global para la eurozona, considerado una buena guía de la salud económica del bloque, subió a 52,2 en octubre, según los resultados provisionales de un sondeo publicado el viernes.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra provisional se situara en 51,0 en octubre.
* El dato provisional de septiembre había mostrado un nivel de 51,2.
* Por su parte, el indicador provisional del sector servicios, que representa a una parte importante de la economía de la eurozona, subió al 52,6.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PMI de servicios se situara en 51,1 en octubre.
* El dato de servicios de septiembre había mostrado un nivel de 51,3.
* En cuanto al sondeo entre empresarios de empresas manufactureras, el índice PMI provisional subió a 50,0 en octubre.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PMI manufacturero se situara en 49,8 en octubre.
* El dato manufacturero de septiembre había mostrado un nivel de 49,8.
