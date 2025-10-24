LA NACION

HCOB PMI provisional compuesto de eurozona sube a 52,2 en octubre, por encima de lo previsto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
HCOB PMI provisional compuesto de eurozona sube a 52,2 en octubre, por encima de lo previsto
HCOB PMI provisional compuesto de eurozona sube a 52,2 en octubre, por encima de lo previstoRichard Drew - AP

Por Lynx Insight Service

* El índice HCOB de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) compuesto de S&P Global para la eurozona, considerado una buena guía de la salud económica del bloque, subió a 52,2 en octubre, según los resultados provisionales de un sondeo publicado el viernes.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra provisional se situara en 51,0 en octubre.

* El dato provisional de septiembre había mostrado un nivel de 51,2.

* Por su parte, el indicador provisional del sector servicios, que representa a una parte importante de la economía de la eurozona, subió al 52,6.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PMI de servicios se situara en 51,1 en octubre.

* El dato de servicios de septiembre había mostrado un nivel de 51,3.

* En cuanto al sondeo entre empresarios de empresas manufactureras, el índice PMI provisional subió a 50,0 en octubre.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PMI manufacturero se situara en 49,8 en octubre.

* El dato manufacturero de septiembre había mostrado un nivel de 49,8.

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la tasa de interés banco por banco de este jueves 23 de octubre
    1

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este jueves 23 de octubre

  2. La inesperada salida de Fabiola Yañez de Madrid: desconcierto, cuentas impagas y contradicciones judiciales
    2

    La inesperada salida de Fabiola Yañez de Madrid: desconcierto, cuentas pendientes y contradicciones judiciales

  3. El ascenso de Gustavo Scaglione, el empresario que se quedó con el canal líder de la TV
    3

    Venta de Telefe: quién es Gustavo Scaglione, el nuevo dueño del canal líder de la TV

  4. Apareció Lourdes: cómo sigue la investigación y la búsqueda de la ex Bandana, este jueves 23 de octubre
    4

    Qué se sabe de Lourdes: así sigue la investigación y la búsqueda de la ex Bandana, este jueves 23 de octubre

Cargando banners ...