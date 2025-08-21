LA NACION

HCOB PMI provisional compuesto francés se sitúa en 49,8 en agosto, por encima de lo previsto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
HCOB PMI provisional compuesto francés se sitúa en 49,8 en agosto, por encima de lo previsto
HCOB PMI provisional compuesto francés se sitúa en 49,8 en agosto, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

21 ago (Reuters) -

* El índice compuesto de actividad empresarial HCOB PMI de Francia elaborado por S&P Global se sitúa en 49,8 en agosto, según los resultados provisionales del sondeo entre directivos de compras (PMI) publicado el jueves.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que este índice —que incluye la actividad del sector servicios y el de fabricación— se situara en 48,5 en agosto.

* En cuanto al sector manufacturero, el índice PMI subió a 49,9 en agosto, después de un nivel de 48,2 en julio.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra para el sector manufacturero se situara en 48,0 en agosto.

* Por último, el índice en el área de servicios se sitúa en 49,7.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 48,5 en agosto. (Información de Patrycja Dobrowolska)

LA NACION
Más leídas
  1. Un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió
    1

    Violento accidente en la Panamericana: un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió

  2. El Gobierno separó del cargo a la funcionaria que debió controlar a los laboratorios
    2

    Fentanilo contaminado: el Gobierno separó del cargo a la funcionaria que debió controlar a los laboratorios

  3. Qué dijo la Conmebol tras los gravísimos incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile
    3

    El comunicado de Conmebol tras los gravísimos incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile

  4. Quiénes desafiaron a Milei y quiénes se alinearon al Presidente en Diputados
    4

    Sorpresas. Quiénes desafiaron a Milei y quiénes se alinearon al Presidente en Diputados

Cargando banners ...