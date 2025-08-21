HCOB PMI provisional compuesto francés se sitúa en 49,8 en agosto, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

21 ago (Reuters) -

* El índice compuesto de actividad empresarial HCOB PMI de Francia elaborado por S&P Global se sitúa en 49,8 en agosto, según los resultados provisionales del sondeo entre directivos de compras (PMI) publicado el jueves.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que este índice —que incluye la actividad del sector servicios y el de fabricación— se situara en 48,5 en agosto.

* En cuanto al sector manufacturero, el índice PMI subió a 49,9 en agosto, después de un nivel de 48,2 en julio.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra para el sector manufacturero se situara en 48,0 en agosto.

* Por último, el índice en el área de servicios se sitúa en 49,7.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 48,5 en agosto. (Información de Patrycja Dobrowolska)