HCOB PMI provisional manufacturero de Alemania sube a 49,6 en octubre, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice provisional HCOB de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) de S&P Global sobre la actividad del sector manufacturero de Alemania subió al 49,6 en octubre, según mostró una encuesta publicada el viernes.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 49,5 en octubre.

* El dato de septiembre había mostrado un nivel de 49,5.

* Por su parte, la actividad del sector servicios subió al 54,5.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 51,0.

* El dato de servicios de septiembre había mostrado un nivel de 51,5.

* El PMI compuesto, que incluye los sectores manufacturero y servicios, que juntos representan más de dos tercios de la economía alemana, subió al 53,8.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el indicador compuesto se situara en 51,5 en octubre.

* El dato compuesto de septiembre había mostrado un nivel de 52,0.

