LA NACION

HCOB PMI provisional manufacturero de Alemania sube a 49,9 en agosto, por encima de lo previsto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
HCOB PMI provisional manufacturero de Alemania sube a 49,9 en agosto, por encima de lo previsto
HCOB PMI provisional manufacturero de Alemania sube a 49,9 en agosto, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice provisional HCOB de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) de S&P Global sobre la actividad del sector manufacturero de Alemania subió a 49,9 en agosto, según mostró una encuesta publicada el jueves.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 48,8 en agosto.

* El dato de julio había mostrado un nivel de 49,1.

* Por su parte, la actividad del sector servicios NOT AVAILABLE 50,1.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 50,3.

* El PMI compuesto, que incluye los sectores manufacturero y servicios, que juntos representan más de dos tercios de la economía alemana, NOT AVAILABLE 50,9.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el indicador compuesto se situara en 50,2 en agosto.

LA NACION
Más leídas
  1. Un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió
    1

    Violento accidente en la Panamericana: un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió

  2. El Gobierno separó del cargo a la funcionaria que debió controlar a los laboratorios
    2

    Fentanilo contaminado: el Gobierno separó del cargo a la funcionaria que debió controlar a los laboratorios

  3. Qué dijo la Conmebol tras los gravísimos incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile
    3

    El comunicado de Conmebol tras los gravísimos incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile

  4. Quiénes desafiaron a Milei y quiénes se alinearon al Presidente en Diputados
    4

    Sorpresas. Quiénes desafiaron a Milei y quiénes se alinearon al Presidente en Diputados

Cargando banners ...