HCOB PMI provisional manufacturero de Alemania sube a 49,9 en agosto, por encima de lo previsto
Por Lynx Insight Service
* El índice provisional HCOB de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) de S&P Global sobre la actividad del sector manufacturero de Alemania subió a 49,9 en agosto, según mostró una encuesta publicada el jueves.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 48,8 en agosto.
* El dato de julio había mostrado un nivel de 49,1.
* Por su parte, la actividad del sector servicios NOT AVAILABLE 50,1.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 50,3.
* El PMI compuesto, que incluye los sectores manufacturero y servicios, que juntos representan más de dos tercios de la economía alemana, NOT AVAILABLE 50,9.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el indicador compuesto se situara en 50,2 en agosto.
