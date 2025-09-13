“He estado esperando por esto 15 años”. Fans recorren kilómetros para ver a Oasis en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La popularidad de los conciertos en México se mantiene fuerte y si a esto se suma el factor “regreso de Oasis” el resultado son muchos fans de otros países dispuestos a viajar miles de kilómetros para ver el gran regreso de su banda favorita.

Desde tempranas horas se podían ver decenas de entusiastas en los alrededores del Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el viernes por la tarde, horas antes del primero de los dos conciertos que presentaría la agrupación originaria de Manchester, Inglaterra, en su gira de reunión, algo que no ocurría desde su separación en 2009.

En su primer concierto en la Ciudad de México, Byrian Srb de 45 años, un trabajador financiero de Nebraska, Estados Unidos, buscaba entre las camisetas y otros productos no oficiales que forman parte del folclor de los conciertos mexicanos.

“He estado esperando por esto 15 años”, dijo. La música de Oasis “ha sido el soundtrack de mi vida por siempre, la escucho y me siento de 16 otra vez, tiene un lugar especial en mi corazón”. La canción favorita de Srb es “Little by Little”.

Brian Davenport, un trabajador de construcción de 36 años, y Sia Davenport trabajadora de ventas de 35, venían desde Calgary, Canadá, también era su primer concierto en México y Sia está embarazada, pero eso no le impidió viajar para ver a los hermanos Liam y Noel Gallagher por fin reunidos.

“Sé que la gente mexicana ama la música”, comentó Brian. “Cuando era más chico recuerdo que mi papá me recogía de la escuela y tocaba ‘Definitely Maybe’ y he sido un fan desde entonces”.

Cerca también había fans de Gran Bretaña, Venezuela y España.

LONDRES Y DE REGRESO

No muy lejos estaban Daniel Lili, de 41 años, quien es administrador en una clínica, y su esposa Sandra Caballero, de 38 años y madre de un niño de 7 meses. Ambos habían conseguido sus boletos para el concierto apenas recién gracias a un amigo que se los vendió e iban vestidos con sudaderas a juego de Oasis.

“Fuimos a verlos hace un mes a Wembley”, mencionó Sandra, que viajó con su esposo y su hijo a ese concierto. “En realidad los íbamos a ver solamente en Londres”.

Esos boletos los compraron hace más de un año y todavía siguen pagando el viaje “y lo seguirán pagando”, dijeron entre risas, pues fue de varias decenas de miles de pesos. Pero valió la pena, agregaron.

“En la ciudad (Londres) donde quiera que fueras todo mundo traía sus playeras”, destacó Daniel, quien había visto a Oasis en vivo en el 2000 y el 2006.

Sus canciones favoritas son “Slide Away” y “Bring It On Down”.

ASUNTOS DE FAMILIA

“De hecho me llamo Liam por Liam Gallagher”, dijo Liam Hernández, de 16 años, quien por obvias razones estaba en su primer concierto de Oasis, pues la banda ha estado sin presentarse juntos la misma cantidad de años.

Liam y su padre compraron los boletos para el concierto, apenas salieron a la venta y viajaron desde Sonora, en el norte de México, para poder verlos. En su grupo de tercer semestre de preparatoria hay pocos fans de Oasis, pero una vez le dedicó a una chica “Slide Away”.

Su padre, David Hernández, de 40 años, es guitarrista.

“Iba a ser Liam Noel, pero fue Liam nada más”, dijo sobre el nombre de su hijo.

Las amigas Martha López, comunicóloga de 38 años, y Karina Borbolla, nutrióloga de 37 años, llevaban sombreros pescadores como los que usa Liam Gallagher al cantar. También era su primer concierto de Oasis y habían esperado un año desde que compraron los boletos. Ellas venían desde el estado central de Guanajuato, México.

Su música les recuerda “cuando dábamos el rol (la vuelta) en los coches en Plaza Mayor de León”, señaló López, cuya canción favorita es “Let There Be Love”.

EL CONCIERTO

Oasis desató la euforia de los 65.000 asistentes al concierto con entradas agotadas al subir al escenario a las 21:00 en punto, como marcaba su horario. Comenzaron con “Hello”, la cual marcó el tono para un setlist que tuvo una buena cantidad de lados B entre ellos “Some Might Say”, “Roll With It”, “Talk Tonight”, “Half the World Away” y “Cast No Shadow”.

En el escenario incluyeron una figura de cartón de Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, que llevó al equipo favorito de la banda a conseguir la Champions League en 2023 y, en parte, a que se reunieran, pues habían dicho que lo harían si conseguían ese título. La figura de Guardiola llevaba un sombrero charro mexicano y una bufanda del equipo.

El momento estelar llegó con una versión de “Whatever” en la que incluyeron un fragmento de “Octopus’s Garden” de los grandes ídolos de Oasis, The Beatles. La presentación terminó a las 23:00 con una versión emotiva de “Champagne Supernova” acompañada de fuegos artificiales.