"He sufrido mucho", confiesa Márquez sobre el camino hacia su séptimo título

Luego de cinco años de calvario, Marc Márquez logró el domingo su séptimo título mundial en MotoGP, conquistado luego de haber "sufrido mucho" y de haber incluso pensado en retirarse.

"He perdido varios años de mi carrera con estas lesiones, pero esos años me han enseñado mucho. Antes reaccionaba por instinto, ahora intento calcular un poco más", explicó el lunes en un encuentro virtual con la prensa.

Entre 2019 y 2024, Márquez sufrió cuatro operaciones en su brazo derecho tras su fractura de húmero en Jerez el año 2020. Ha sufrido más de 100 caídas en pista y se ha perdido 30 Grandes Premios.

En medio de aquel periodo "muy oscuro" en 2023, recuerda haber tomado "la decisión más difícil de mi carrera": dejar Honda o "terminar mi carrera".

El español decidió entonces unirse a Gresini, equipo satélite de Ducati. "Solo quiero la moto, no quiero salario. Corro gratis para saber si todavía puedo luchar contra los mejores".

En 2024 dio el primer pasó hacia su resurgir, ganando un Gran Premio más de 1000 días después de su última victoria. En 2025 firmó por la escudería principal de Ducati y, el domingo, logró su séptimo título del mundo tras una temporada casi perfecta.

Para él, este título es "el más especial", igualado "con 2013", cuando se convirtió a los 20 años en el campeón más joven de la historia. "Pero para obtener este, he sufrido mucho más", recordó, mientras que en 2013 "cuando eres joven, todo viene naturalmente, con el instinto y el talento natural".

Campeón también en 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019, Márquez dice haber cambiado su estilo de pilotaje y su "mentalidad" para asumir riesgos únicamente "durante los momentos cruciales" con el objetivo, a sus 32 años, de "proteger" su cuerpo, magullado por las lesiones.

"Ahora estoy en paz conmigo mismo", insistió. "Tuve cuatro operaciones porque regresé demasiado pronto. He luchado contra mí mismo en numerosas ocasiones", añadió.

Una paz que no le impide mantener viva su ambición: ganar.

Tras el "gran honor de igualar a Valentino" Rossi, su exrival también con siete títulos mundiales, tiene ahora en el punto de mira los ocho títulos en la categoría reina de Agostini, otra leyenda italiana.

"Espero que el período más difícil de mi carrera esté ya terminado", suspira. "Ahora, si llega algo, será un regalo".

En los próximos años podría consagrarse como el mejor piloto de todos los tiempos, pero por el momento no quiere hablar de eso: "Cuando me retire un día, veremos".

