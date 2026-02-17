"Heated Rivalry" conquista a fans y jugadores en Juegos de Invierno

MILÁN (AP) — El hockey olímpico sabe muy bien lo que son los grandes golpes.

Eso ahora incluye “ Heated Rivalry ”, una serie de televisión de romance gay ambientada en el hockey, en la que dos jugadores de equipos rivales mantienen una relación secreta y duradera.

La conexión ardiente entre los personajes —el canadiense Shane Hollander y el ruso Ilya Rozanov— ha atraído a seguidores tanto a la serie como al propio deporte, y la NHL ha visto un aumento en la venta de entradas, según estimados.

El impacto de la serie era evidente mucho antes de los Juegos de Milán-Cortina, cuando los coprotagonistas Hudson Williams y Connor Storrie llevaron la llama olímpica. Y no se ha quedado ahí. Deportistas y aficionados de Canadá y Estados Unidos están sintiendo el impacto de la serie.

Deportistas reconocen el revuelo

Zach Werenski, un defensa del equipo de Estados Unidos que juega en los Blue Jackets de Columbus de la NHL, comentó que la serie ha salido en conversaciones en el vestuario.

“Todo el mundo dice lo buena que es; yo todavía no la he visto”, dijo Werenski a The Associated Press después de una victoria 5-1 sobre Letonia. “Sin duda es buena para el deporte del hockey. Siempre que puedas sumar más miradas al juego y lograr que la gente hable del juego y hable de inclusión, creo que es simplemente genial para el deporte”.

Jake Sanderson, otro defensa de Estados Unidos que juega para los Senators de Ottawa, señaló que ha oído hablar de la serie, pero no sabe mucho al respecto. Al preguntársele cuán lejos está la NHL de tener un jugador abiertamente gay, Sanderson mencionó a Luke Prokop. En 2021, Prokop era un prospecto de los Predators de Nashville que se convirtió en el primer jugador con un contrato de la NHL en declararse gay, aunque todavía no ha jugado en la liga.

“Nunca se sabe si esa serie (va a) infundir confianza en algunas personas”, expresó Sanderson, y añadió que cualquier jugador abiertamente gay sería aceptado plenamente en el vestuario.

“No creo que los tratáramos de manera diferente. Son nuestros compañeros de equipo, los queremos pase lo que pase y, obviamente, los acogemos, absolutamente”.

La novela de Rachel Reid “Heated Rivalry” se publicó en 2019 como parte de una serie. La adaptación televisiva, desarrollada originalmente para el servicio canadiense de streaming Crave, fue la serie mejor calificada en HBO Max en su primera temporada. Ha sido renovada para una segunda temporada.

“Obviamente es una serie sobre hockey que ha despertado mucho interés en gente incluso fuera de nuestro juego”, manifestó el canadiense Travis Sanheim el martes. “Simplemente he escuchado a mucha gente hablar de ella. Obviamente es bueno que se hable de nuestro juego”.

Sus mayores fans en los Juegos Olímpicos podrían ser la delegación canadiense.

Como parte de la experiencia olímpica, a los atletas se les regaló una planta en maceta. Muchos canadienses llamaron a la suya Shane o Ilya, según la jefa de enlace de prensa de la delegación, Tara MacBournie.

La esquiadora alpina canadiense Kiki Alexander llevó el cariño un poco más lejos y compartió en TikTok que el alce canadiense de la villa ha sido bautizado Shane.

Adam van Koeverden, campeón olímpico de 2004 en canotaje y ahora secretario de Estado para el Deporte de Canadá, es fan de la serie.

“Somos el país perfecto para estar teniendo la conversación y para difundir ese arte que, creo, está haciendo avanzar la conversación sobre la diversidad en el hockey”, le dijo van Koeverden a AP en los Juegos. “El hockey es para todos y ‘Heated Rivalry’ lo deja claro”.

La serie se estrenó en Europa en enero y está resultando un éxito sorpresa en Rusia, pese a las medidas represivas anti-LGBTQ+ del país. Debido a la guerra en Ucrania, el COI ha permitido que solo un puñado de atletas rusos compitan en los Juegos de Milán-Cortina como individuos neutrales.

Aficionados al hockey y a "Heated Rivalry"

Los deportistas no son los únicos que se suben a la ola de “Heated Rivalry”. Kim Sweet, de Calgary, Alberta, apenas va por el Episodio 3, pero le está encantando.

“La serie me tiene muy intrigada”, dijo Sweet, de 50 años, antes de entrar a la arena para ver a Canadá jugar contra Chequia la semana pasada. “Cómo un deporte tan dominado por hombres tiene a dos chicos que tienen que lidiar con la privacidad de todo esto, y con si alguna vez quieres salir del clóset”.

“Es genial que haya más ojos puestos en el deporte”, añadió Sweet, quien se describió como “una gran fan del hockey”.

Angie Campos, residente de California, también estaba presente y llevaba una sudadera con las camisetas de los personajes principales de la serie.

Campos es nueva en el hockey, a él llegó atraída por la serie, y no es la única. Las ventas semanales de entradas de la NHL registraron un aumento de más del 20% después del debut de la serie a finales de noviembre, según datos de la plataforma de venta de entradas SeatGeek. No se observó un aumento similar en el mismo periodo un año antes.

“La serie no solo encendió los feeds de redes sociales; puede que haya enviado a los fans directamente a los partidos de hockey”, dijo SeatGeek en su análisis del 16 de enero. “Aunque es imposible atribuir todo este crecimiento a una sola serie, el momento es difícil de ignorar”.

Campos comparó su nueva afición —y la de otros espectadores de “Heated Rivalry”— con el aumento de aficionadas de la NFL después de que Taylor Swift empezara a salir con el jugador de los Kansas City Chiefs Travis Kelce y asistiera a los partidos.

“Simplemente lo hace un poco más cercano y definitivamente ha abierto los ojos a un lado humano de la competencia”, afirmó.

Más representación en el hockey

El hockey es un deporte rudo, con peleas ocasionales y golpes fuertes, incluso en partidos cruciales donde una penalización puede salir cara. El canadiense Tom Wilson y el francés Pierre Crinon fueron expulsados por pelear en la victoria de Canadá el domingo.

Todo el machismo y la agresividad hacen de la pista —y del hockey en general— un escenario poco probable y provocador para explorar los sentimientos delicados de un amor prohibido y los tabúes en torno a la orientación sexual masculina. Ningún jugador activo de la NHL se ha declarado gay en los más de 100 años de existencia de la liga.

“Heated Rivalry” ha sido enormemente popular entre las mujeres, pero los hombres están empezando a encontrarle el atractivo.

En el partido Canadá-Francia, Christopher Ryan York, de 20 años, dijo que él también se han interesado. Señaló que era difícil no ver la serie dado lo popular que se ha vuelto, y está contento de que esté creando nuevos aficionados al hockey.

“Cualquier cosa para hacer crecer el deporte, sin duda”, añadió.

Su padre, Kevin York, de 60 años, dijo que no ha visto la serie, pero no puede dejar de oír hablar de ella en su casa en Alberta y cree que debe ser realmente inspiradora si impulsó a un jugador canadiense de hockey a declararse gay: Jesse Kortuem, de Vancouver, quien se alejó del deporte a los 17 años por temor a no ser aceptado, compartió su declaración de salida del clóset en Instagram el 13 de enero.

“Algo se encendió en mí (ok — sí, crédito a #HeatedRivalry)”, escribió. “Pensé que lo compartiría porque quiero hablarles a los atletas que todavía están en el clóset o que están luchando por encontrar su camino. Quiero que sepan que hay esperanza y que no están solos”.

___

La periodista de The Associated Press Jennifer McDermott y el redactor de hockey de AP Stephen Whyno contribuyeron a este reportaje.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes