Hechizado con la magia de De Arrascaeta, Flamengo asume el reto de Estudiantes

Flamengo enfrenta este jueves a Estudiantes de La Plata en el Maracaná, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con el impulso del sobresaliente momento que vive su 10, el internacional uruguayo Giorgian de Arrascaeta.

Considerado "el mejor futbolista en Brasil" por su técnico, Filipe Luís, el charrúa ha protagonizado acciones de gol en los últimos seis partidos disputados por el equipo en la liga brasileña, con cuatro anotaciones y cinco asistencias en el lapso.

Ya totaliza 13 dianas y 10 asistencias en 20 presentaciones en la temporada 2025 del Brasileirão.

El uruguayo, de 31 años, fue decisivo en el cruce de octavos de final entre Flamengo e Internacional de Porto Alegre, con el tanto que abrió el camino a la victoria 2-0 de la vuelta en la casa colorada, tras cumplir suspensión por tarjetas amarillas en el triunfo 1-0 de la ida en Río de Janeiro.

- No todo es perfecto -

Flamengo lidera el Brasileirão y es uno de los grandes favoritos para ganar la Libertadores, en busca de su cuarto título en este torneo tras los conquistados en 1981, 2019 y 2022.

Pero también atraviesa días agitados.

Por un lado, estuvo la sanción de la justicia deportiva de 12 partidos contra el delantero Bruno Henrique.

La estrella está acusada de haber beneficiado a familiares en apuestas en línea, aunque su sanción está suspendida temporalmente mientras se resuelve la apelación presentada por el club.

Se espera que el atacante, de 34 años, sea parte del plantel este jueves.

Por otro lado, hubo rumores sobre el futuro de Filipe Luís, tras reportes de medios de comunicación brasileños sobre una oferta del Fenerbahçe turco.

"Cuando otros clubes llaman, me deja contento, porque existe un reconocimiento de nuestro trabajo (...), pero no es el momento", dijo el entrenador al ser consultado en rueda de prensa sobre ello.

El compromiso entre Flamengo y Estudiantes comenzará a las 21:30 locales (00:30 del viernes GMT) y el jueves de la próxima semana será la vuelta de la eliminatoria, con el pase a semifinales en juego.

El vencedor de la serie enfrentará en semis al ganador de la llave argentina entre Racing y Vélez Sarsfield.

En "una temporada increíble (...), este es el juego más importante del año", comentó Filipe Luís el domingo, después de que los cariocas ratificaran su liderato en el fútbol brasileño con un triunfo 2-0 ante el Juventude.

Y Arrascaeta, ¿cómo no?, anotó el primero de los goles de los cariocas.

Estudiantes "es un gran adversario" y "uno de esos equipos argentinos que compiten tan bien", subrayó el técnico.

Filipe Luís resaltó "el ejemplo" de Central Córdoba, que complicó al Fla en la primera fase del torneo internacional al derrotarlo 2-1 en Brasil y sacarle un empate 1-1 en Argentina.

El entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, reconoció en conferencia de prensa "el poderío económico" de Flamengo, reforzado para la Libertadores con fichajes como Samuel Lino o el español Saúl Ñíguez, pero considera que los suyos están "en el mismo escalón".

"Todos tenemos que creer. Si hay un jugador que no cree, no alcanza. Si hay alguien de kinesiología que no cree, no alcanza", manifestó. "Nosotros creemos".

Y no hay miedo al Maracaná.

"Sabemos la historia que tiene ese estadio y es lindo enfrentarse a esa historia, pero somos 11 contra 11. Entendemos cómo tenemos que jugar de visitantes", remarcó Domínguez.

El cuadro platense, que eliminó al paraguayo Cerro Porteño en la fase anterior, sufre dos bajas importantes por lesión, la del defensor Leandro González Pirez y la del extremo colombiano Edwuin Cetré.

Alineaciones probables:

Flamengo: Agustín Rossi - Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas - Saúl Ñíguez, Allan - Luiz Araújo, Giorgian de Arrascaeta, Samuel Lino - Pedro. DT: Filipe Luís.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera - Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia - Tiago Palacios, Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Alexis Castro - Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Andrés Rojas (COL).

erc/app/raa/