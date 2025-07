Hechos más recientes relacionados con los brotes de sarampión en EEUU

Las autoridades de salud en Illinois y Dakota del Norte dicen que los brotes de sarampión en sus estados han terminado, señalando una desaceleración de la propagación en Estados Unidos durante el peor año de la enfermedad desde 1991.

El conteo nacional de casos del miércoles se situó en 1309, con 21 nuevos casos en una semana, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La semana pasada, Estados Unidos superó el conteo total de 2019, cuando el país casi perdió su estatus de haber eliminado el sarampión.

La gran mayoría de los casos de este año provienen de Texas, donde un gran brote se extendió durante el final del invierno y la primavera. Otros estados con brotes activos —que el CDC define como tres o más casos relacionados— incluyen Arizona, Colorado, Georgia, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Montana, Nuevo México, Oklahoma y Utah.

Ha habido tres muertes en Estados Unidos este año, y todas eran personas no vacunadas: dos niños en edad escolar primaria en el oeste de Texas y un adulto en Nuevo México.

América del Norte tiene otros tres grandes brotes. El mayor, en Ontario, Canadá, ha resultado en 2244 casos desde mediados de octubre hasta el 8 de julio. La provincia registró su primera muerte el 5 de junio en un bebé que contrajo sarampión congénito pero también tenía otras condiciones preexistentes.

Otro brote en Alberta, Canadá, ha enfermado a 1323 personas hasta el martes. Y el estado mexicano de Chihuahua tenía 3129 casos de sarampión y ocho muertes hasta el martes, según datos del ministerio de salud estatal.

El sarampión es causado por un virus altamente contagioso que se transmite por el aire y se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, estornuda o tose. Es prevenible a través de vacunas y se ha considerado eliminado de Estados Unidos desde el año 2000.

¿Cuántos casos de sarampión hay en Texas?

Texas reportó 762 casos de sarampión el martes, con nueve nuevos casos en una semana, en 36 condados, la mayoría de ellos en el oeste de Texas.

A lo largo del brote, 99 personas han sido hospitalizadas. Los funcionarios de salud estatales estimaron que menos del 1% de los casos —menos de 10— estaban activamente infecciosos hasta el martes.

En todo el estado, solo el condado de Lamar tiene transmisión continua de sarampión, indicaron funcionarios. En total, sin embargo, más de la mitad de los casos de Texas (414) han estado en el condado Gaines, donde el virus comenzó a propagarse en una comunidad menonita unida y con baja vacunación.

La muerte del 3 de abril en Texas fue de un niño de ocho años, según el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. Los funcionarios de salud locales señalaron que el niño no tenía condiciones de salud subyacentes y murió de "lo que el médico del niño describió como insuficiencia pulmonar por sarampión". Un niño no vacunado sin condiciones subyacentes murió de sarampión en Texas a finales de febrero; Kennedy dijo que el niño tenía 6 años. ¿Cuántos casos de sarampión hay en Nuevo México? Nuevo México se mantuvo estable en 95 casos de sarampión el martes. Si bien la mayoría de los casos del estado están en el condado Lea, 14 casos están vinculados a un brote en una cárcel en el condado Luna. Un adulto no vacunado murió de una enfermedad relacionada con el sarampión el 6 de marzo. La persona no buscó atención médica. Siete personas han sido hospitalizadas desde que comenzó el brote en el estado. Los condados San Juan, Eddy, Chaves, Curry, Doña Ana y Sandoval también tuvieron casos de sarampión este año. ¿Cuántos casos hay en Oklahoma? Oklahoma se mantuvo estable por segunda semana con 17 casos confirmados y tres probables. El departamento de salud del estado no está revelando los datos por condados. ¿Cuántos casos hay en Arizona? Arizona tiene cuatro casos en el condado Navajo. Están vinculados a una sola fuente, indicó el departamento de salud del condado el 9 de junio. Los cuatro no estaban vacunados y tenían un historial de viajes internacionales recientes. ¿Cuántos casos hay en Colorado? Colorado ha estado en un constante de 16 casos de sarampión durante algunas semanas, incluyendo un brote de 10 casos relacionados. El brote está vinculado a un vuelo de Turkish Airlines que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Denver a mediados de mayo. Cuatro de las personas estaban en el vuelo con la primera persona diagnosticada —un viajero de otro estado no incluido en el conteo del estado— mientras que cinco contrajeron sarampión por exposición en el aeropuerto y uno en otro lugar. Otros condados que han visto sarampión este año incluyen Archuleta, Boulder y Pueblo. ¿Cuántos casos hay en Georgia? Georgia tiene un brote de tres casos en el área metropolitana de Atlanta, con la infección más reciente confirmada el 18 de junio. El estado ha confirmado seis casos en total en 2025. Los tres restantes son parte de un brote no relacionado de enero. ¿Cuántos casos hay en Illinois? El brote en el extremo sur de Illinois ha terminado, dijeron los funcionarios de salud la semana pasada. En total, hubo ocho casos en ese brote. Los otros dos casos del estado no estaban relacionados y ocurrieron en el condado Cook. ¿Cuántos casos hay en Iowa? Iowa anunció otro caso de sarampión el lunes, elevando el total del estado a siete en 2025. El departamento de salud del estado apuntó que el nuevo caso no está vinculado a otros en el estado y ocurrió en una persona que estaba completamente vacunada. El brote en el este del condado Johnson involucra cuatro casos en miembros de la misma familia. ¿Cuántos casos hay en Kansas? Kansas agregó tres casos más esta semana para un total de 90 en 11 condados en la parte suroeste del estado, con ocho hospitalizaciones. Todos menos tres de los casos están conectados, y la mayoría están en el condado de Gray. ¿Cuántos casos de sarampión hay en Kentucky? Kentucky tiene 13 casos este año. El brote en el centro de Kentucky aumentó a nueve casos hasta el martes. Los casos están en el condado Fayette, que incluye Lexington, y el vecino condado Woodford. Los funcionarios de salud de Kentucky anunciaron un nuevo caso en el condado Jefferson el lunes. La alcaldía expresó el martes que es un adolescente que viajó internacionalmente a un área con un brote. Su estado de vacunación no se conoce. ¿Cuántos casos hay en Michigan? El estado ha tenido 18 casos en total en 2025; ocho están vinculados a brotes. En el norte de Michigan, el condado Grand Traverse tiene un brote de cuatro casos hasta el miércoles. Un brote anterior de cuatro casos en el condado de Montcalm fue declarado terminado el 2 de junio. ¿Cuántos casos hay en Missouri? Missouri se mantuvo estable con siete casos hasta el miércoles. Cinco casos están en el suroeste del condado Cedar, y cuatro de esos son miembros de la misma familia. El quinto caso aún está bajo investigación, según la directora de salud del condado, Victoria Barker. ¿Cuántos casos hay en Montana? Montana se mantuvo estable el miércoles con 25 casos de sarampión. Diecisiete estaban en el condado de Gallatin, que es donde aparecieron los primeros casos —los primeros de Montana en 35 años. Los condados de Flathead y Yellowstone tuvieron dos casos cada uno, y el condado de Hill tuvo cuatro casos. Hay brotes en la vecina Dakota del Norte y en las provincias canadienses de Alberta, Columbia Británica y Saskatchewan. ¿Cuántos casos hay en Dakota del Norte? El departamento de salud del estado confirmó que los brotes en los condados de Williams, Grand Forks y Cass han terminado. Pero el conteo del estado creció a 36 para el año, agregando un caso en el condado Williams que fue infeccioso en mayo, pero no confirmado hasta esta semana. El otro caso es nuevo y también en el condado Williams. Cuando se anunció a finales de la semana pasada, la funcionaria de vacunas del estado, Jenny Galbraith, afirmó que se creía que provenía de un viaje fuera del estado, no estaba conectado con el brote anterior del condado y que no había "evidencia de propagación comunitaria".

Los condados que han visto casos este año incluyen Williams con 18, Grand Forks con 10, Cass con siete y Burke con uno.

¿Cuántos casos hay en Utah?

El conteo de casos de sarampión en Utah aumentó en uno a 10 hasta el martes.

Al menos tres de los casos están vinculados, destacó el departamento de salud del estado la semana pasada. La epidemióloga estatal, la doctora Leisha Nolen, ha dicho que hay al menos tres diferentes grupos de sarampión en el estado.

¿Dónde más está apareciendo el sarampión en Estados Unidos?

También se han reportado casos de sarampión este año en Alaska, Arkansas, California, Distrito de Columbia, Florida, Hawai, Luisiana, Maryland, Minnesota, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Vermont, Virginia, Washington y Wyoming.

Los brotes anteriores en Indiana, Ohio, Pensilvania y Tennessee han terminado.

Los casos y brotes en Estados Unidos a menudo vienen de alguien que contrajo la enfermedad en el extranjero. El CDC dijo en mayo que más del doble de casos de sarampión han venido de fuera de Estados Unidos en comparación con mayo del año pasado. La mayoría de esos son estadounidenses no vacunados que regresan a casa.

¿Qué necesitas saber sobre la vacuna MMR?

La mejor manera de evitar el sarampión es recibir la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola. Se recomienda la primera dosis para niños entre 12 y 15 meses de edad y la segunda entre cuatro y seis años.

Recibir otra dosis de MMR como adulto es inofensivo si hay preocupaciones sobre la disminución de la inmunidad, dice el CDC. Las personas que tienen documentación de haber recibido una vacuna viva contra el sarampión en la década de 1960 no necesitan ser revacunadas, pero las personas que fueron inmunizadas antes de 1968 con una vacuna ineficaz hecha de virus "muerto" deben ser revacunadas con al menos una dosis, dice la agencia.

Las personas que tienen documentación de haber tenido sarampión son inmunes y aquellas nacidas antes de 1957 generalmente no necesitan las vacunas porque tantos niños contrajeron sarampión en ese entonces que tienen "inmunidad presunta".

El sarampión tiene más dificultades para propagarse a través de comunidades con altas tasas de vacunación —por encima del 95%— debido a inmunidad grupal. Pero las tasas de vacunación infantil han disminuido a nivel nacional desde la pandemia y más padres están reclamando exenciones religiosas o de conciencia personal para eximir a sus hijos de las vacunas requeridas.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

El sarampión primero infecta el tracto respiratorio, luego se propaga por todo el cuerpo, causando fiebre alta, secreción nasal, tos, ojos rojos y llorosos y una erupción.

La erupción generalmente aparece de tres a cinco días después de los primeros síntomas, comenzando como manchas rojas planas en la cara y luego extendiéndose hacia abajo al cuello, tronco, brazos, piernas y pies. Cuando aparece la erupción, la fiebre puede aumentar a más de 104 grados Fahrenheit, según los CDC.

La mayoría de los niños se recuperarán del sarampión, pero la infección puede llevar a complicaciones peligrosas como neumonía, ceguera, inflamación cerebral y muerte.

¿Cómo se puede tratar el sarampión?

No hay un tratamiento específico para el sarampión, por lo que los médicos generalmente intentan aliviar los síntomas, prevenir complicaciones y mantener a los pacientes cómodos.

