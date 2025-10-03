Hegseth anuncia ataque a bote cerca de Venezuela que, según él, traficaba drogas

WASHINGTON (AP) — El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth, afirmó que ordenó el viernes un cuarto ataque a una pequeña embarcación en las aguas frente a Venezuela, según una publicación en redes sociales.

Hegseth manifestó en su publicación que "nuestra inteligencia, sin duda, confirmó que esta embarcación estaba traficando narcóticos, las personas a bordo eran narcoterroristas y operaban en una ruta de tránsito conocida por el narcotráfico".

El ataque se produce menos de un día después de que se revelara que el presidente Donald Trump declaró a los cárteles de la droga como combatientes ilegales y declaró que Estados Unidos está ahora en un "conflicto armado" con ellos, según un memorando obtenido por The Associated Press.

Según la publicación de Hegseth, el ataque mató a cuatro hombres, pero no ofreció más detalles sobre quiénes eran o a qué organización pertenecían.

El video del ataque publicado en línea mostró una pequeña embarcación moviéndose en aguas abiertas cuando de repente explota. A medida que el humo de la explosión se disipa, la embarcación es visible, consumida por las llamas, flotando inmóvil en el agua.

El mes pasado, el ejército de Estados Unidos llevó a cabo otros tres ataques mortales contra embarcaciones en el Caribe que el gobierno acusó de transportar drogas.

Con este ataque, al menos tres de estas operaciones se han llevado a cabo en embarcaciones que se originaron en Venezuela.

Esos ataques se dan en medio de un aumento de las fuerzas marítimas de Estados Unidos en el Caribe, algo que no se había visto en tiempos recientes.

La presencia de la Marina en la región —ocho buques de guerra con más de 5000 marineros e infantes de marina— ha sido bastante estable durante semanas, según dos funcionarios de defensa que hablaron bajo condición de anonimato para discutir operaciones en curso.

Funcionarios del Pentágono, al ser consultados para obtener más detalles sobre el ataque, remitieron a la AP de nuevo a la publicación de Hegseth en redes sociales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.