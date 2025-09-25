Hegseth convoca abruptamente a altos mandos militares a reunión en Virginia la próxima semana

WASHINGTON (AP) — El secretario de Defensa Pete Hegseth ha convocado a los principales oficiales militares —cientos de generales y almirantes— a una base en el norte de Virginia para una reunión repentina la próxima semana, según tres personas familiarizadas con el asunto.

La directiva no ofreció una razón para la reunión el martes de los comandantes superiores con rango de una estrella o superior y sus principales asesores en la base del Cuerpo de Marines en Quantico. Las personas que describieron el movimiento como inusual no estaban autorizadas a discutir públicamente los planes sensibles y hablaron bajo condición de anonimato.

El principal portavoz del Pentágono, Sean Parnell, confirmó que Hegseth "se dirigirá a sus líderes militares superiores a principios de la próxima semana".

En todas las fuerzas armadas, hay 800 generales y almirantes de todos los rangos. Muchos comandan a miles de miembros del servicio y están estacionados en todo el mundo en más de una docena de países y zonas horarias.

La reunión, reportada por primera vez por The Washington Post, se produce tras varias acciones inusuales e inexplicadas que Hegseth ha tomado con líderes militares.

En mayo, Hegseth ordenó que el ejército redujera un 20% de sus oficiales generales de cuatro estrellas, dirigió un recorte adicional del 10% de todos los oficiales generales y de bandera en toda la fuerza, y le dijo a la Guardia Nacional que eliminara el 20% de sus posiciones superiores.

En febrero, Hegseth despidió a la almirante Lisa Franchetti, la principal oficial de la Marina, y al general James Slife, el segundo oficial más alto de la Fuerza Aérea, sin explicación. También relevó a los principales abogados militares.

Desde entonces, Hegseth ha despedido a otros líderes militares sin decir por qué. Más recientemente fue un general que dirigía una agencia de inteligencia militar cuya evaluación inicial del daño de Estados Unidos a los sitios nucleares iraníes enfureció al presidente Donald Trump.

___________________________________

Burrows reportó desde Londres.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.