Hegseth critica a "generales gordos" y dice oficiales deberían renunciar si no lo apoyan

Por Phil Stewart y Idrees Ali

WASHINGTON, 30 sep (Reuters) - El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, arremetió contra los "generales gordos" y las iniciativas de diversidad que, según él, condujeron a décadas de decadencia en el Ejército, y dijo el martes en una inusual reunión de comandantes que deberían dimitir si no apoyan su agenda.

"Líderes políticos insensatos e imprudentes marcaron el rumbo equivocado y perdimos nuestro camino. Nos convertimos en el 'Departamento Woke'", dijo Hegseth al inaugurar el evento en Quantico, en el estado de Virginia. "Pero ya no más".

Dirigiéndose a una sala repleta de los principales generales y almirantes de Estados Unidos, convocados desde todo el mundo sin explicación alguna la semana pasada, Hegseth defendió el despido de connotados oficiales, como el general de más alto rango, que era negro, y el principal almirante, que era mujer.

Dijo que formaban parte de una cultura desestructurada.

Prometió cambios radicales en la forma en que se gestionan las quejas por discriminación y se investigan las acusaciones de irregularidades en el Pentágono, afirmando que el sistema actual hace que los altos mandos caminen sobre "cáscaras de huevo".

"Si las palabras que estoy pronunciando hoy hacen que sus corazones se hundan, entonces deberían hacer lo honorable y dimitir", dijo Hegseth. "Sé que la inmensa mayoría de ustedes siente lo contrario. Estas palabras les llenan el corazón".

Asimismo, criticó el aspecto de las tropas con sobrepeso, afirmando que "es completamente inaceptable ver generales y almirantes gordos en los pasillos del Pentágono".

En este sentido, dijo que todas las pruebas de aptitud física se ajustarán únicamente a parámetros masculinos, subrayando la importancia de las normas de aseo personal. "Se acabó la era del aspecto poco profesional.

Se acabaron los barbudos", comentó ante una audiencia sentada en silencio.

RESPALDA A LOS MANDOS

El presidente Donald Trump, al partir para el evento, donde también hablará, dijo a periodistas que despedirá a los líderes militares en el acto si no le gustan.

Trump comenzó con una broma mientras subía al escenario para un discurso que duró más de una hora, diciendo: "Si no les gusta lo que estoy diciendo, pueden abandonar la sala, por supuesto, ahí se va tu rango, ahí se va tu futuro".

Pero luego habló calurosamente de los militares, en unas declaraciones a veces dispersas que tocaron temas como la destreza de los submarinos nucleares estadounidenses, pero que también incluyeron feroces críticas a los medios de comunicación, al expresidente Joe Biden y a Venezuela.

Se hizo eco de Hegseth cuando centró su atención en su oposición a las iniciativas de diversidad.

"Mérito. Todo se basa en el mérito. Ustedes están por mérito. No vamos a permitir que alguien les quite el puesto por razones políticas, porque ellos son políticamente correctos y ustedes no", dijo Trump.

"Estoy con ustedes. Les apoyo y, como presidente, les cubro las espaldas al 100%", dijo Trump.

El auditorio estaba lleno de altos cargos uniformados, sentados frente a un escenario con una gran bandera estadounidense, un atril y tablones en los que se podía leer: "Fuerza. Servicio. Estados Unidos".

Mientras Trump hablaba, varios oficiales permanecían sentados con expresión inexpresiva, y la sala estaba mucho más silenciosa que las reuniones públicas habituales de Trump. Un oficial de la marina tomaba notas.

Se supone que el ejército estadounidense es apolítico, leal a la Constitución de Estados Unidos e independiente de cualquier partido o movimiento político, lo que supone una presión para que los mandos eviten reaccionar ante comentarios abiertamente políticos, de Trump o de Hegseth. (Editado en español por Carlos Serrano)