Hegseth dice que EE. UU. no planea hacer público video inédito sobre ataque a embarcación en el Caribe

WASHINGTON, 16 dic (Reuters) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el martes que no hay planes para hacer público el video inédito de los ataques del 2 de septiembre a un presunto barco de narcotraficantes en el Caribe. "En consonancia con la política de larga data del Departamento de Guerra y del Departamento de Defensa, por supuesto que no vamos a liberar para el público general un video completo e inédito sobre eso, que es máximo secreto", dijo Hegseth a periodistas en el Capitolio.

