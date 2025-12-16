Hegseth dice que no difundirá video de ataque a bote donde murieron dos sobrevivientes en el Caribe

WASHINGTON (AP) — El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó el martes que el Pentágono no difundirá públicamente el video sin editar de un ataque que mató a dos sobrevivientes de un ataque inicial a un bote que supuestamente transportaba cocaína en el Caribe.

Hegseth manifestó que los miembros de las comisiones de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado tendrían la oportunidad esta semana de revisar el video, pero no especificó si todos los miembros del Poder Legislativo podrían verlo, incluso cuando un proyecto de ley de defensa exige que se entregue al Congreso.

“Por supuesto, no vamos a difundir un video ultrasecreto, completo y sin editar al público en general”, dijo Hegseth a los periodistas al salir de una sesión informativa a puerta cerrada con senadores.

Funcionarios del gabinete del presidente Donald Trump encargados de la seguridad nacional estuvieron en el Capitolio el martes para defender la rápida escalada de la fuerza militar de Estados Unidos y los ataques mortales a botes en aguas internacionales cerca de Venezuela, pero dejaron a los legisladores cuestionando los objetivos más amplios de la campaña.

Hegseth, junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros, informaron a la Cámara de Representantes y al Senado en medio de investigaciones del Congreso sobre el ataque militar en septiembre que mató a dos sobrevivientes. En general, aseguraron que la campaña ha sido un éxito que ha impedido que las drogas lleguen a las costas estadounidenses.

Rubio dijo a los periodistas que la campaña es una “misión contra las drogas” que está “enfocada en desmantelar la infraestructura de estas organizaciones terroristas que operan en nuestro hemisferio, socavando la seguridad de los estadounidenses, matando a estadounidenses, envenenando a estadounidenses”.

Sin embargo, los legisladores se han centrado en el ataque del 2 de septiembre mientras examinan la justificación para el aumento militar más amplio de Estados Unidos en la región, que cada vez más parece apuntar a Venezuela. En vísperas de las sesiones informativas, el ejército estadounidense informó anoche que atacó tres barcos más que se creía estaban traficando drogas en el océano Pacífico oriental, matando a ocho personas.

Senadores de ambos partidos dijeron que los funcionarios los dejaron en la oscuridad sobre los objetivos de Trump en lo que respecta al presidente venezolano Nicolás Maduro o al compromiso de las fuerzas estadounidenses directamente con la nación sudamericana.

Las sesiones a puerta cerrada se producen mientras Estados Unidos está acumulando buques de guerra, volando aviones de combate cerca del espacio aéreo venezolano y confiscando un buque petrolero como parte de su campaña contra Maduro, quien insiste en que el verdadero propósito de las operaciones militares de Estados Unidos es forzarlo a dejar el cargo.

La administración republicana de Trump no ha buscado ninguna autorización del Congreso para la acción contra Venezuela. Pero los legisladores que se oponen a las incursiones militares están impulsando resoluciones de poderes de guerra hacia una posible votación esta semana.

Todo esto está planteando preguntas agudas que Hegseth y los demás serán presionados a responder. El enfoque unilateral de la administración sin el Congreso, dicen los expertos, ha llevado a acciones militares problemáticas, ninguna más que el ataque que mató a dos personas que se habían subido a una parte de una lancha parcialmente destruida en un ataque inicial.

“Si no es una guerra contra Venezuela, entonces estamos usando fuerza armada contra civiles que solo están cometiendo delitos”, dijo John Yoo, profesor de derecho de Berkeley que ayudó a elaborar los argumentos legales y la justificación de la administración del presidente George W. Bush para los interrogatorios agresivos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. “Entonces esta pregunta, esta preocupación, se vuelve realmente pronunciada. Sabes, estás disparando contra civiles. No hay un propósito militar para ello”.

Sin embargo, durante los primeros meses, el Congreso ha recibido información a cuentagotas sobre por qué o cómo el ejército de Estados Unidos lleva a cabo una campaña que ha destruido más de 20 barcos y matado al menos a 95 personas. A veces, los legisladores se enteran de los ataques por las redes sociales después de que el Pentágono publica videos de lanchas estallando en llamas.

El Congreso ahora está exigiendo, incluso en el proyecto de ley anual de política militar, que el Pentágono difunda el video de esa operación inicial a los legisladores.

Piden dar a conocer el video

Para algunos, las imágenes se han convertido en un caso de muestra que demuestra la lógica defectuosa detrás de toda la campaña.

“El público estadounidense debería verlo. Creo que disparar contra personas desarmadas que se debaten en el agua, aferrándose a los restos, no es lo que somos como pueblo”, dijo el senador Rand Paul, un republicano de Kentucky que ha sido un crítico abierto de la campaña. “No puedes decir que estás en guerra y decir: ‘No vamos a dar ningún tipo de debido proceso a nadie y volar a la gente sin ningún tipo de prueba’”, agregó.

Hegseth dijo a los legisladores la semana pasada que aún estaba decidiendo si da a conocer las imágenes.

Aún así, también hay muchos republicanos prominentes que apoyan la campaña. La semana pasada, el senador Jim Risch, presidente republicano de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, calificó los ataques como “absoluta, totalmente y 100% legales bajo la ley de Estados Unidos y la ley internacional” y afirmó que muchas vidas estadounidenses se habían salvado al asegurarse de que las drogas no llegaran al país.

Pero a medida que los legisladores han profundizado en los detalles del ataque del 2 de septiembre, han surgido inconsistencias en la explicación de la administración Trump sobre lo sucedido, que el Pentágono inicialmente trató de descartar como una narrativa “completamente falsa”.

La justificación cambiante para el ataque

Trump asegura que el ataque que mató a los sobrevivientes estaba justificado porque las personas estaban tratando de volcar el barco. Varios legisladores republicanos también han presentado ese argumento, diciendo que mostró que los dos sobrevivientes estaban tratando de mantenerse en la lucha, en lugar de rendirse.

Sin embargo, el almirante Frank “Mitch” Bradley, quien ordenó el segundo ataque mientras comandaba a los soldados de fuerzas especiales que lo llevaban a cabo, reconoció en sesiones informativas privadas en el Capitolio la semana pasada que, aunque las dos personas intentaban volcar el bote, era poco probable que tuvieran éxito. Eso según varias personas que estuvieron en las sesiones informativas o tenían conocimiento de ellas y hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutirlas.

Las dos personas se habían subido a la lancha volcada, no habían hecho ninguna llamada de radio o celular para pedir ayuda y estaban ondeando los brazos, dijo Bradley a los legisladores. El almirante de la Marina consultó con un abogado militar, luego ordenó el segundo ataque porque se creía que había drogas en el casco del barco y la misión era asegurarse de que fueran destruidas.

¿Los sobrevivientes eran náufragos?

Los expertos dicen que el ataque parece contradecir el propio manual del Pentágono sobre las leyes de la guerra, que establece que “las órdenes de disparar contra náufragos serían claramente ilegales”.

“El bote estaba dañado, el bote estaba volcado y el bote no tenía poder”, dijo Michael Schmitt, exabogado de la Fuerza Aérea y profesor emérito del Colegio de Guerra Naval de Estados Unidos. “Realmente no me importa si había otro barco viniendo a rescatarlos. Estaban náufragos”.

El argumento en el corazón de la campaña de Trump, que las drogas destinadas a Estados Unidos son el equivalente a un ataque a vidas estadounidenses, ha resultado en que los legisladores intenten dilucidar si se violaron leyes y, más ampliamente, cuáles son los objetivos de Trump con Venezuela.

Además de las sesiones informativas de Hegseth y Rubio el martes, se espera que Bradley también comparezca para sesiones informativas clasificadas con las comisiones de Servicios Armados del Senado y de la Cámara de Representantes el miércoles.

El senador Thom Tillis, un republicano de Carolina del Norte, dijo que quiere “realmente entender qué acción, qué inteligencia estaban actuando y si siguieron o no las leyes de la guerra, las leyes del mar”.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.