Hegseth dice que tiene todas las autorizaciones necesarias para los ataques en el Caribe

5 oct (Reuters) - El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el domingo que dispone de todas las autorizaciones necesarias para los ataques del ejército estadounidense en el Caribe contra buques que supuestamente transportan drogas ilegales frente a las costas de Venezuela.

Hegseth habló en una entrevista en Fox News emitida el domingo. Estados Unidos mató a cuatro personas en un ataque el viernes, al menos el cuarto de este tipo en las últimas semanas.

"Tenemos todas las autorizaciones necesarias. Están designados como organizaciones terroristas extranjeras", dijo Hegseth en una entrevista en el programa "The Sunday Briefing" de Fox News.

No dio más detalles sobre la autorización.

Expertos legales y algunos legisladores argumentan que el uso de la fuerza militar en aguas internacionales contra presuntos criminales elude el debido proceso, viola las normas, carece de un fundamento jurídico claro en virtud del derecho estadounidense e internacional y no está justificado por la designación terrorista de los cárteles.

Hegseth y el presidente Donald Trump no han aportado pruebas de las afirmaciones de que los barcos atacados transportaban drogas.

"Si estás en nuestro hemisferio, si estás en el Caribe, si estás al norte de Venezuela y quieres traficar drogas a Estados Unidos, eres un objetivo legítimo de los militares estadounidenses", dijo Hegseth.

El domingo, Trump dijo que el refuerzo militar estadounidense en el Caribe había detenido el tráfico de drogas desde Sudamérica.

"No están entrando drogas por mar. Y veremos cuál es la fase dos", dijo a los periodistas en la Casa Blanca.