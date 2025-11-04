Hegseth elogia los planes de Corea del Sur para aumentar su gasto militar y reforzar su defensa

SEÚL, Corea del Sur (AP) — El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, elogió los planes de Corea del Sur para aumentar su gasto militar, afirmando el martes que su socio asiático asumirá un papel más importante en la defensa contra las agresiones de Corea del Norte, ya que los aliados deben prepararse para contingencias regionales.

La modernización de la alianza de décadas entre Estados Unidos y Corea del Sur es un tema clave entre ambos países, ya que aparentemente la Casa Blanca desea que Seúl aumente sus capacidades de defensa convencional para que Washington pueda centrarse más en China.

Después de las conversaciones anuales de seguridad con el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, en Seúl, Hegseth dijo a los periodistas que se sentía "muy alentado" por el compromiso de Seúl de aumentar el gasto en defensa y realizar mayores inversiones en las capacidades surcoreanas. Dijo que ambos acordaron que las inversiones fortalecerían la capacidad de Corea del Sur para liderar su disuasión y defensa convencionales contra Corea del Norte.

En un discurso en el parlamento el martes por la mañana, el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, pidió a los legisladores que aprobaran un aumento del 8,2% en el gasto en defensa para el próximo año, lo que, según él, ayudaría a modernizar los sistemas de armas del ejército surcoreano y reducir su dependencia de Estados Unidos.

"Enfrentamos, como ambos reconocemos, un entorno de seguridad peligroso, pero nuestra alianza es más fuerte que nunca", dijo Hegseth.

Hegseth dijo que él y Ahn acordaron colaborar para mantener y reparar buques de guerra estadounidenses en Corea del Sur, una medida que, según él, aprovechará las capacidades de construcción naval de primera clase de Corea del Sur y también "asegurará que nuestras capacidades más letales estén listas para responder a cualquier crisis".

El secretario afirmó que la alianza entre sus dos países va dirigida principalmente a enfrentar posibles provocaciones de Corea del Norte, pero también debe tener en cuenta otras amenazas regionales.

"No hay duda de que la flexibilidad para contingencias regionales es algo que consideraríamos, pero estamos enfocados en apoyar a nuestros aliados aquí y asegurarnos de que la amenaza de la RPDC no sea una amenaza para la República de Corea y, ciertamente, continuar extendiendo la disuasión nuclear como lo hemos hecho antes", dijo.

RPDC son las siglas de República Popular Democrática de Corea, el nombre oficial de Corea del Norte, mientras que República de Corea es el nombre formal de Corea del Sur.

En los últimos años, Washington y Seúl han hablado sobre cómo integrar las armas nucleares estadounidenses y las armas convencionales surcoreanas en diversas contingencias.

Corea del Sur no tiene armas nucleares y está bajo el compromiso de seguridad del "paraguas nuclear" de Estados Unidos.

Ahn negó las especulaciones de que Corea del Sur podría eventualmente buscar su propio programa de armas nucleares o que esté presionando para el redespliegue de armas tácticas estadounidenses que fueron retiradas de Corea del Sur en la década de 1990. Subrayó que Seúl sigue comprometido con el tratado de no proliferación nuclear.

"Debido a que no podemos tener armas nucleares, es por eso que se ha establecido un sistema que integra las capacidades nucleares de Estados Unidos y las armas convencionales de Corea del Sur, el marco de integración convencional-nuclear (CNI)", dijo.

Hegseth y Ahn no emitieron una declaración conjunta después de la reunión, dejando los detalles de sus acuerdos poco claros. Es inusual que las conversaciones ministeriales de defensa de los dos países terminen sin una declaración conjunta inmediata. Pero Hegseth dijo que no había "diferencias ni discrepancias" entre los dos países, solo "un acuerdo más grande que lleva un poco más de tiempo".

Corea del Norte no comentó de inmediato sobre la reunión Hegseth-Ahn.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo el martes por la mañana que detectó que el Norte disparó alrededor de diez rondas de artillería hacia sus mares occidentales el lunes por la tarde, poco antes de que Hegseth llegara a una aldea fronteriza intercoreana con Ahn para iniciar su visita de dos días a Corea del Sur.

El Estado Mayor Conjunto dijo que el Norte también disparó el mismo número de rondas el sábado por la tarde, antes de una cumbre entre Lee y el presidente chino Xi Jinping, donde Lee pidió un papel más fuerte de Beijing para persuadir al Norte de regresar al diálogo con Washington y Seúl.

Corea del Norte había expresado irritación por la agenda de la reunión Lee-Xi, ridiculizando a Seúl por aferrarse a un "sueño imposible" de que el Norte algún día renunciaría a sus armas nucleares.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.