Hegseth se reunirá con Musk en el Pentágono para hablar sobre "eficiencias"

WASHINGTON (AP) — El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el jueves por la noche que se reunirá con el multimillonario Elon Musk en el Pentágono el viernes para hablar sobre "innovación, eficiencias y producción más inteligente".

Musk, que es uno de los principales asesores del presidente Donald Trump, y su Departamento de Eficiencia Gubernamental han desempeñado un papel clave en los esfuerzos de la Casa Blanca para reducir drásticamente el tamaño del gobierno. Musk ha enfrentado una intensa reacción negativa por parte de algunos legisladores y votantes por su enfoque radical de despedir a trabajadores y recortar programas, aunque los partidarios de Trump lo han elogiado.

Un alto funcionario de Defensa dijo a reporteros el martes que en el departamento se eliminarán entre 50.000 y 60.000 empleos civiles.

En una publicación en la plataforma X de Musk, Hegseth enfatizó que "esta NO es una reunión sobre 'planes de guerra secretos con China'", desmintiendo un reporte publicado por The New York Times el jueves por la noche.

Hegseth también tiene previsto pronunciar un discurso junto a Trump en la Casa Blanca el viernes por la mañana.

