Hegseth visita Corea del Sur para tratar la alianza militar y posibles cambios en las tropas de EE. UU.

SEÚL, 3 nov (Reuters) -

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, visita Corea del Sur el lunes para mantener conversaciones en las que se espera que Washington aborde el objetivo de remodelar el papel de las tropas estadounidenses en Corea, y también tiene previsto visitar la zona desmilitarizada fronteriza con Corea del Norte.

Los jefes de Defensa tienen previsto celebrar el martes la Reunión Consultiva de Seguridad anual, el foro de más alto nivel en el que ambos países trazan el rumbo de su alianza militar y la defensa de Corea del Sur frente a Corea del Norte, que cuenta con armamento nuclear.

El ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, y Hegseth debatirán sobre la preparación de la defensa combinada contra Corea del Norte y la cooperación en materia de seguridad regional y defensa cibernética y antimisiles, según informó el Ministerio de Defensa surcoreano.

Se espera que ambos discutan planes para responder al "cambiante entorno de seguridad y las amenazas" mediante el desarrollo de la alianza entre los dos países, dijo.

Washington está considerando la posibilidad de flexibilizar el papel de los 28.500 soldados estadounidenses en Corea del Sur, con vistas a mantener el equilibrio de poder en Asia en medio de la preocupación por las actividades chinas en el mar de China Meridional y en torno a Taiwán.

Representantes estadounidenses han señalado un plan para flexibilizar las fuerzas de EEUU para que puedan operar fuera de la península de Corea en respuesta a una gama más amplia de amenazas, como la defensa de Taiwán y el control del creciente alcance militar de China.

Corea del Sur se ha resistido a la idea de cambiar el papel de las tropas estadounidenses, pero ha trabajado para aumentar sus capacidades de defensa en los últimos 20 años, con el objetivo de poder asumir un mando en tiempo de guerra de las fuerzas combinadas de EEUU y Corea del Sur.

Corea del Sur cuenta con 450.000 soldados.

COREA DEL SUR AUMENTARÁ SU PRESUPUESTO DE DEFENSA

Corea del Sur planea el mayor aumento del presupuesto de defensa en años en 2026, en parte para hacer frente a la demanda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que los aliados de Washington paguen más por la presencia militar estadounidense en sus países.

Está previsto que Hegseth visite la aldea de la tregua de Panmunjom, en la zona desmilitarizada fronteriza con Corea del Norte, acompañado por Ahn.

El lunes, los altos funcionarios militares de ambos países celebraron su reunión anual sobre las orientaciones estratégicas y operativas de las fuerzas combinadas y compartieron la opinión de que el entorno de seguridad regional es "complejo e inestable".

Los dos jefes del Estado Mayor Conjunto se comprometieron a cooperar con otros aliados y socios para mantener la seguridad del Indo-Pacífico y disuadir posibles amenazas, según informó el Ministerio de Defensa de Corea del Sur en un comunicado.

Corea del Norte, que cuenta con armamento nuclear, ha ignorado las propuestas de diálogo de Trump y del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y ha avanzado espectacularmente en sus capacidades militares convencionales y de misiles.