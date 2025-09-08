Hegseth y Caine visitan Puerto Rico mientras EE.UU. intensifica operaciones militares en el Caribe

SAN JUAN (AP) — El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth y el general de la Fuerza Aérea Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, llegaron a Puerto Rico el lunes mientras Estados Unidos intensifica sus operaciones militares contra los carteles de drogas en el Caribe.

La llegada se produce más de una semana después de que barcos con cientos de marines estadounidenses se desplegaran en Puerto Rico para un ejercicio de entrenamiento.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, declaró que Hegseth y Caine visitaron el territorio estadounidense para apoyar a quienes participan en el entrenamiento.

“Agradecemos al presidente Trump y a su administración por reconocer la importancia estratégica de Puerto Rico para la seguridad nacional de Estados Unidos y por su lucha contra los carteles de la droga y el narcodictador de Nicolás Maduro", declaró González.

Hegseth y Caine se reunieron con funcionarios en la Base de la Guardia Nacional Aérea Muñiz del Ala 156 en Carolina, una ciudad al este de la capital, San Juan.

González comentó que Hegseth habló con casi 300 soldados en la base y agradeció a los militares por su trabajo.

La visita se produce mientras Estados Unidos se prepara para desplegar 10 aviones de combate F-35 en Puerto Rico para operaciones dirigidas contra los carteles de drogas, informó el sábado una persona familiarizada con la planificación. La persona habló bajo condición de anonimato porque la información sobre los despliegues no se ha hecho pública.

Tensiones en aumento

El 2 de septiembre, Trump anunció que Estados Unidos llevó a cabo un ataque en el sur del Caribe contra un buque que había salido de Venezuela y se sospechaba que transportaba drogas.

Once personas murieron en la rara operación militar estadounidense en el Caribe, con el presidente diciendo que el buque era operado por la banda venezolana Tren de Aragua.

Mientras la primera ministra de Trinidad y Tobago elogió el ataque y declaró que Estados Unidos debería matar a todos los traficantes de drogas "violentamente", la reacción de otros líderes caribeños fue más moderada.

El ministro de Relaciones Exteriores de Barbados, Kerrie Symmonds, dijo recientemente a The Associated Press que los miembros de Caricom, un bloque comercial regional, enviaron una carta al secretario de Estado Marco Rubio, pidiendo una línea de comunicación abierta para evitar sorpresas por cualquier movimiento de Estados Unidos contra Venezuela.

Mientras tanto, Maduro el viernes prometió defender la soberanía de Venezuela e instó a Trump a entablar un diálogo para evitar el conflicto.

No a la Guerra

El entrenamiento continuo de los marines en Puerto Rico y el próximo despliegue de aviones de combate han inquietado a algunos en el territorio estadounidense, donde siguen frescos los recuerdos del uso de islas cercanas como campos de entrenamiento en la década de 1940 y la limpieza continúa.

La muerte en abril de 1999 del guardia de seguridad civil David Sanes Rodríguez provocó grandes protestas que finalmente llevaron a la salida de las fuerzas militares estadounidenses de la isla.

Rodríguez murió después de que dos bombas de 500 libras fueran lanzadas cerca de él como parte de una misión de entrenamiento en Vieques.

El domingo, decenas de personas se reunieron en la base de la Guardia Nacional en Carolina para denunciar el aumento de la presencia militar estadounidense en la isla.

Llevaron carteles que decían: "No a la Guerra" y "No a las bases militares en P.R."

Los organizadores también advirtieron contra el uso de Puerto Rico como base para posibles acciones militares de Estados Unidos en la región.

“Denunciamos la existencia en Puerto Rico de las bases militares”, manifestó Sonia Santiago Hernández, fundadora de Madres Contra la Guerra.

González ha desestimado esas preocupaciones, diciendo que Puerto Rico está desempeñando un papel importante en la lucha contra el narcotráfico, ya que representa una frontera estadounidense en el Caribe.

Marines en Puerto Rico

Siul López, portavoz de la Guardia Nacional de Puerto Rico, dijo a la AP que los marines que se están entrenando en la isla no tienen nada que ver con el reciente despliegue de la fuerza marítima estadounidense en el Caribe.

“No tiene que ver nada una cosa con la otra”, aseguró, añadiendo que el entrenamiento se había planificado desde hace tiempo.

López señaló que no sabía cuándo exactamente se planeó por primera vez el ejercicio de entrenamiento en Puerto Rico, pero señaló que tales ejercicios generalmente se planifican con aproximadamente un año de anticipación.

Agregó que el entrenamiento comenzó el 31 de agosto, pero que no sabe cuándo terminará, ni cuántos marines están involucrados.

Comentó que están practicando maniobras anfibias con una variedad de vehículos.

Mientras tanto, González manifestó la semana pasada que estima que más de 1000 marines estaban en la isla.

El Cuerpo de Marines de Estados Unidos emitió un comunicado el 31 de agosto señalando que marines y marineros de la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines estarían realizando entrenamiento anfibio y operaciones de vuelo en el sur de Puerto Rico.

"El terreno desafiante y el clima tropical de Puerto Rico proporcionan un entorno ideal para que la 22ª MEU realice un entrenamiento anfibio realista y perfeccione habilidades especializadas como patrullaje, reconocimiento y técnicas de supervivencia, asegurando un alto nivel de preparación mientras están desplegados hacia adelante", aseveró el Cuerpo de Marines en un comunicado.

No estaba claro de inmediato cuánto tiempo planeaban quedarse Hegseth y Caine en Puerto Rico, o si planeaban visitar otros sitios mientras estaban en la isla.

López, el portavoz de la Guardia Nacional, se negó a comentar sobre los detalles específicos de la visita.

Contribuyeron a esta nota el corresponsal Will Weissert en Washington D.C.

y el videoperiodista Alejandro Granadillo en San Juan, Puerto Rico.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.