Heidrick & Struggles nombra a una nueva socia gerente en el Área de Dirección Ejecutiva y Consejos de Administración para Europa y África

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII ), proveedor líder de servicios de búsqueda de ejecutivos, talentos bajo demanda y asesoría global en liderazgo, designó a Kati Najipoor-Smith como socia gerente regional del Área de Dirección Ejecutiva y Consejos de Administración para Europa y África, y su sede estará en la oficina de la firma en Fráncfort, Alemania. Kati aporta al equipo de Heidrick & Struggles décadas de experiencia internacional en servicios de búsqueda de ejecutivos y de consultoría. El propósito es brindar apoyo a los consejos de administración y directores ejecutivos en la gestión de desafíos complejos de liderazgo.

Kati inició su carrera en el ámbito de los servicios de búsqueda de ejecutivos en Egon Zehnder en 1999, donde lideró el Área de Industria Automotriz Global y, posteriormente, el Área de Dirección Ejecutiva Global durante varios años. Ha sido asesora de presidentes y directores ejecutivos de empresas que cotizan en bolsa, de propiedad familiar y respaldadas por fondos de capital privado en diversos sectores y regiones, y se enfoca en la construcción de consejos de administración y equipos directivos sólidos y eficaces. Gracias a su red internacional y amplia experiencia en transiciones de directores ejecutivos, incluidos numerosos nombramientos de alto perfil, Kati colabora estrechamente con los consejos de administración para garantizar procesos de sucesión consistentes, objetivos y confidenciales, en los que incluye el desarrollo de futuros directores ejecutivos.

Al referirse a su nombramiento en Heidrick & Struggles,Kati Najipoor-Smith declaró: “En esta era de incertidumbre y complejidad sin precedentes, los líderes empresariales se encuentran bajo una enorme presión, y la calidad del liderazgo, tanto en los consejos de administración como en los puestos de dirección ejecutiva, está siendo puesta a prueba como nunca antes. Con esto en mente, me entusiasma unirme a Heidrick & Struggles y trabajar junto a un equipo de consultores altamente cualificados y diversos, y combinar una perspectiva centrada en las personas con el rigor analítico basado en hechos para apoyar las decisiones de liderazgo más críticas de nuestros clientes”.

Jenni Hibbert, socia gerente global de Estrategia Comercial y líder regional para Europa de Heidrick & Struggles, agregó: “Nos complace enormemente dar la bienvenida a Kati a Heidrick & Struggles, y espero trabajar junto a su talento y experiencia únicos para generar un impacto significativo en nuestros clientes de la región”.

Kati trabajó durante varios años en consultorías de gestión, como Roland Berger y FEV Group, una destacada empresa de servicios de ingeniería. Tiene un doctorado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Aquisgrán en Alemania, una maestría en Ingeniería Mecánica por la Universidad de California y un título de grado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Portland.

Kati es conferencista y panelista habitual en temas de liderazgo y suele ser invitada a compartir sus perspectivas globales sobre liderazgo. Además, cofundó hace diez años una red privada de ejecutivas sénior para impulsar el avance de las mujeres en posiciones de liderazgo.

Acerca de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) es el principal asesor mundial en liderazgo ejecutivo e impulsa a sus clientes a tener un mejor desempeño a través de servicios de asesoría en capital humano de primer nivel. Durante más de 70 años, hemos generado valor para nuestros clientes gracias a nuestra experiencia única a la hora de ayudar a las organizaciones a descubrir y potenciar líderes y equipos excepcionales. Para obtener más información, visite: www.heidrick.com.

