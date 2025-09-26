Heineken coloca bonos por 2000 millones de euros con los que financiar la compra de la costarricense Fifco

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

La cervecera holandesa Heineken ha comunicado este viernes el éxito de la emisión de bonos por 2000 millones de euros en tres tramos para financiar la reciente compra del negocio de alimentación, bebidas y 'retail' de la costarricense Fifco.

Según ha anunciado mediante una nota de prensa, se han puesto en circulación bonos por 500 millones de euros a tres años con un rendimiento del 2,565%, 750 millones a 8,6 años a un interés del 3,505% y otros 750 millones a 12 años con una rentabilidad del 3,872%.

Así, las fechas de vencimiento de los instrumentos financieros colocados son el 3 de octubre de 2028, el 3 de mayo de 2034 y el 3 de octubre de 2037, respectivamente. Los fondos, además de destinarse a sufragar adquisiciones, también se destinarán a fines corporativos generales.

Los bonos han cotizado en la Bolsa de Luxemburgo al amparo del Programa de Bonos a Medio Plazo en Euros de la compañía. Heineken ha indicado que BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, JP Morgan Chase y Rabobank han actuado como 'bookrunners' activos.