Heineken recortará hasta 6.000 empleos ante la caída de la demanda de cerveza

Por Emma Rumney

LONDRES, 11 feb (Reuters) - Heineken anunció el miércoles que recortará hasta 6.000 puestos de trabajo de su plantilla global y fijó unas expectativas de crecimiento de los beneficios para 2026 inferiores a las del año anterior, en un momento en que la cervecera neerlandesa y sus competidores se enfrentan a una demanda débil.

Los recortes de empleo suponen casi el 7% de los 87.000 trabajadores que tiene en todo el mundo la segunda cervecera del mundo por valor de mercado, que está buscando un nuevo director general tras la sorpresiva dimisión de Dolf van den Brink en enero.

El fabricante de Tiger y Amstel, junto con su cerveza rubia homónima, ha prometido ofrecer un mayor crecimiento con menos recursos, en un intento por calmar a los inversores insatisfechos que afirman que se ha quedado atrás en materia de eficiencia.

Al mismo tiempo, las ventas en todo el sector están flaqueando en un entorno de dificultades económicas para los consumidores y las recientes inclemencias meteorológicas. Su competidor Carlsberg ha anunciado que recortará puestos de trabajo, mientras que otros fabricantes de cerveza y bebidas alcohólicas también están reduciendo costes, vendiendo activos y ralentizando la producción tras años de ventas lentas.

Las acciones de Heineken avanzaban un 4% a las 0818 GMT, tras haber aumentado alrededor de un 7% desde finales de 2025.

(Información de Emma Rumney; edición de Clarence Fernandez, Thomas Derpinghaus, Bernadette Baum y Elaine Hardcastle; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)