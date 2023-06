HEINZ® presenta la primera plataforma de marca creativa y global en más de 150 años

Chicago, pittsburgh y londres--(business wire)--jun. 1, 2023--

En el día de hoy, HEINZ presentó la campaña “ It Has to be HEINZ ” (Tiene que ser HEINZ). Se trata de la primera plataforma global en más 150 años de trayectoria en la que se ha unificado a la marca en una misma estrategia creativa. La campaña rinde homenaje a la marca con la celebración del amor irracional que sienten las personas por HEINZ, y abarca desde los amores personales que sienten admiradores reales por la marca hasta el amor y el cuidado con el que se fabrican los productos.

Esta plataforma creativa y global, anclada en la mayor inversión en medios de Kraft HEINZ hasta la fecha, demuestra el amor inigualable que generaciones de personas de todo el mundo tienen por HEINZ, desde sus productos Ketchup hasta Beanz, y todos lo demás. Las historias de los admiradores que se destacan por su creatividad, tales como los tatuajes de HEINZ, llevar algunos paquetes de en los bolsos y pasar latas de Beanz por la seguridad del aeropuerto, provienen de las redes sociales, artículos de noticias y del boca en boca.

“En nuestra labor por unificar la marca bajo una plataforma de marca global, nos sumergimos en el mundo de nuestros consumidores y descubrimos que todos compartían una cosa: los extremos irracionales a los que llegan por los productos HEINZ”, contó Diana Frost, directora de crecimiento, Zona Norteamericana, en The Kraft HEINZ Company. “Somos una marca obsesionada con nuestros consumidores. Por eso creamos ‘It Has to be HEINZ’, nuestra forma de dedicarles a nuestros admiradores, que son nuestras musas, nuestra canción de amor”.

Durante más de 150 años, HEINZ ha buscado de hacer lo común extraordinariamente bien. Hoy en día, la calidad incomparable sigue siendo el núcleo de las creencias y prácticas de la marca, desde la cuidadosa selección de ingredientes de la más alta calidad por parte de sus siete “maestros del tomate”, hasta su objetivo de obtener ketchup 100 % sostenible para 2025. Cada paso se considera meticulosamente para asegurarse de que siempre se obtenga el sabor inconfundible de HEINZ.

“Nuestros admiradores pueden llegar a extremos irracionales por los productos HEINZ, pero el sentimiento es mutuo: estamos tan obsesionados con nuestros productos como ellos y no podemos esperar para compartirlos con el mundo”, comentó Cristina Kenz, directora de crecimiento, Zona Internacional en The Kraft HEINZ Company. “Este amor irracional también está impulsando una transformación mayor en Kraft HEINZ, donde nos movemos al ritmo de la cultura para sorprender y deleitar a nuestros consumidores con innovaciones basadas en conocimientos y experiencias de marca auténticas”.

La campaña, desarrollada en asociación con Wieden+Kennedy, presenta cinco anuncios, al estilo de viñeta, de historias verdaderas y posibles, que celebran el amor inigualable que la gente tiene por HEINZ Ketchup y Beanz. La nueva plataforma se presentará en todos los canales y apuntará al alcance masivo y ubicaciones de alto impacto a través de televisión, video en línea, cine, redes sociales y exteriores. “ It Has to be HEINZ ” debutará en los EE. UU., Canadá, el Reino Unido y Alemania, y se extenderá a otros mercados durante los próximos seis meses.

