Heladas tardías afectan a zonas trigueras de la Argentina: Bolsa de Cereales de Buenos Aires

BUENOS AIRES, 30 oct (Reuters) - Heladas tardías afectaron en los últimos días a zonas trigueras del sur de la frontera agrícola de Argentina, dijo el jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC), que señaló que recién en los próximos días se podrá saber el nivel del impacto en las plantas del cereal.

Argentina es un importante exportador mundial de trigo y para la Bolsa la producción del grano en la actual campaña 2025/26 será de 22 millones de toneladas, la segunda marca más alta de la historia del país sudamericano.

Tras las lluvias reportadas el fin de semana, un frente frío "avanzó sobre gran parte del sur agrícola, actualmente transitando el período crítico", dijo la BdeC en su reporte semanal de cultivos.

"Las consecuencias se definirán en el transcurso de los próximos días", explicó la Bolsa en el informe, donde señaló que se lleva recolectado el 8,4% del área sembrada con el cultivo. La recolección del trigo finaliza en enero en Argentina.

Con respecto al maíz 2025/26, la Bolsa dijo que ya terminó la siembra del maíz temprano y que ya se ha implantado el 35% de los 7,8 millones de hectáreas que estima para todo el cereal. Argentina es el tercer exportador mundial del cultivo. (Reporte de Maximilian Heath; Editado por Lucila Sigal)