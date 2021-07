Helena Anuncia una Asociación Estratégica con Energy Vault

Los ángeles y lugano, suiza--(business wire)--jul. 20, 2021--

Helena, organización de resolución de problemas a nivel global, y Energy Vault, creador de productos de almacenamiento de energía renovable que están transformando el enfoque mundial de almacenamiento de energía a escala de servicios públicos, a fin de lograr la resiliencia de la red, anunciaron hoy una asociación estratégica para identificar oportunidades adicionales para las tecnologías revolucionarias de remediación de desechos de Energy Vault a medida que la compañía comienza a implementar su innovador sistema de almacenamiento de energía a nivel mundial.

Energy Vault Commercial Demonstration Unit - Arbedo-Castione, Switzerland. (Photo: Business Wire)

A medida que respalda la expansión de Energy Vault a través de la amplia red de Helena, esta asociación estratégica se centrará en acelerar la adopción de la tecnología transformadora de la compañía por parte de los proveedores de energía globales, en particular sus innovaciones de remediación con materiales avanzados. La aplicación única de la ciencia de los materiales al principal medio de almacenamiento de energía, los bloques compuestos, permite el uso de materiales alternativos para reemplazar sustancias nocivas para el medio ambiente como el hormigón, que representa entre el 7 % y el 8 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, esta tecnología puede alojar el reciclaje de varios materiales de desecho preexistentes que, a cambio, ayuda a las grandes compañías industriales y de servicios públicos a transformar los pasivos financieros y ambientales en activos de infraestructura para respaldar su transición a un enfoque económico completamente circular. Por ejemplo, los desechos de cenizas de carbón y las aspas de turbinas de viento retiradas se pueden redirigir de los vertederos a sus bloques compuestos hechos a medida que anclan los sistemas accionados por gravedad de la compañía. Al maximizar el uso de materiales de suelo, arena y desecho de origen local, incluidos los productos de la producción de combustibles fósiles, el diseño de la cadena de suministro de Energy Vault reduce el impacto de los gases de efecto invernadero del sector del transporte al mismo tiempo que aumenta los empleos para las economías locales. El resultado final es una solución del final de su vida útil para aquellos materiales que son difíciles de descomponer y pueden tener consecuencias ambientales negativas. Esta reutilización beneficiosa elimina el desperdicio y permite el uso continuo de los recursos locales en el marco de una economía circular.

Este trabajo se basará en la tecnología y la asociación comercial que anunció con anterioridad en 2019 con CEMEX Research Group, una subsidiaria de la compañía global de materiales para la construcción CEMEX, y respalda la colaboración que Energy Vault anunció recientemente a principios de este mes con Enel Green Power, central eléctrica líder a nivel mundial en energía.

Como parte de la asociación, la cual comenzó a fines de 2020, Helena también anunció que completó una inversión de 20 millones de USD en Energy Vault. La inversión y asociación de Helena con Energy Vault se lleva a cabo a través de la sección con fines de lucro de Helena, Helena Special Investments, que opera proyectos que implementan soluciones a problemas sociales a través de medios con fines de lucro. Helena se ha unido a otros inversores, incluidos Saudi Aramco Energy Ventures, SoftBank Vision Fund, CEMEX Ventures, Idealab, y Neotribe Ventures. Como parte de su inversión, el fundador y director ejecutivo de Helena, Henry Elkus, se unió a la junta directiva de Energy Vault.

“Nuestro trabajo en Helena es identificar e implementar soluciones a los problemas globales críticos de los próximos 50 años. No hay nada más crítico que mejorar el almacenamiento de energía de manera radical. Es tanto una solución a corto plazo a los problemas que hemos visto recientemente en áreas como Texas, así como una necesidad a largo plazo para que el mundo pase por una transición sostenible lejos de los combustibles fósiles. Creemos que Energy Vault desempeñará un papel fundamental para impulsar esa transición”, afirmó el fundador y director ejecutivo de Helena, Henry Elkus. “También apoyamos la estrategia de Energy Vault para abordar otro problema esencial: remediar los desechos. La capacidad de la compañía para utilizar cantidades masivas de material de desecho, con el fin de construir sus sistemas solo hace que el impacto sea más real y que el caso de negocio sea más viable. A su vez, proporciona a las empresas de servicios públicos un método simplificado para la transición fuera de la producción de energía basada en combustibles fósiles y reciclar los activos de legado”.

“Estamos encantados de asociarnos con Helena en la búsqueda de nuestra misión compartida y mutua pasión por acelerar la descarbonización de nuestro planeta”, afirmó Robert Piconi, director ejecutivo y cofundador de Energy Vault. “Debido a que el enfoque de Helena es asumir los desafíos globales más importantes, en este caso es la transición global hacia la producción de energía limpia, estamos agradecidos de tenerlos a nuestro lado como socio estratégico e inversor. Helena y su red global ya están marcando un impacto en la adopción de nuestra tecnología, y nuestro trabajo continuo juntos ayudará al mundo a dar un paso vital hacia la lucha contra los impactos negativos del cambio climático”.

Acerca de Helena

Helena es una organización de resolución de problemas a nivel global. Mediante Helena Projects, Helena busca implementar soluciones a problemas sociales críticos. Desde su fundación en 2015, Helena Projects ha incluido lo siguiente: America In One Room, que atrajo la atención del presidente Barack Obama y del New York Times por ser uno de los experimentos políticos más importantes de la historia de los Estados Unidos; Factory in the Sky, que apoyó el desarrollo y la construcción de la primera fábrica de captura de carbono del mundo; Shield, que trabajó para proteger la red eléctrica de amenazas extranjeras y nacionales; y más recientemente, The Covid Project, que suministró decenas de millones de unidades de suministros médicos y equipo de protección personal a los socorristas en la primera línea durante la pandemia de la COVID-19. Para obtener más información sobre Helena, visite helena.org.

Acerca de Energy Vault

Energy Vault es el creador de productos de almacenamiento de energía renovable que están transformando el enfoque mundial del almacenamiento de energía a escala de servicios públicos para lograr la resiliencia de la red. Al tiempo que aplica los fundamentos físicos convencionales de la gravedad y la energía potencial, el sistema combina un innovador diseño de grúa que levanta bloques compuestos masivos especialmente diseñados con una plataforma de software patentada y basada en la nube, que organiza el almacenamiento y la descarga de electricidad. Al utilizar materiales 100 % ecológicos a niveles de costos rentables sin precedentes, Energy Vault está acelerando el cambio hacia un mundo completamente renovable.

Para obtener más información acerca de Energy Vault, visite energyvault.com y @EnergyVaultInc.

