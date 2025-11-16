Heliovaara y Patten conquistan el Masters ATP en dobles

El finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten conquistaron el Masters ATP en dobles, este domingo en Turín, tras derrotar a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski 7-5, 6-3.

Heliovaara y Patten, segundos en la clasificación anual de dobles, añadieron un octavo título a su palmarés en común, un cuarto este año tras el Abierto de Australia, Pekín y el Masters 1000 de París.

Suceden así a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Pütz, eliminados este año en fase de grupos del "Torneo de los Maestros".

Sus rivales perdieron su sexta final este año, después de haberse quedado también a las puertas de la gloria en Roland Garros y del US Open.

