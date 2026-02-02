Hellas Verona: Paolo Zanetti despedido

"El club gialloblú agradece a Zanetti y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado durante la última temporada y media y les desea todo lo mejor para el futuro de sus carreras profesionales", se lee en el comunicado emitido por Hellas Verona.

Paolo Sammarco, DT del equipo de la categoría Primavera (Sub-23), dirigió el entrenamiento del día a la espera de que la directiva defina el reemplazante formal de Zanetti, que se convirtió en el sexto entrenador en ser destituido en la temporada 2025-26 del "Calcio".

El reemplazante de Zanetti debutará el viernes 6, cuando Hellas Verona recibirá al Pisa por la fecha 24 de la Serie A en el duelo entre el colista y el penúltimo del torneo de la primera división del "Calcio", en cuya tabla ambos equipos suman 14 puntos, 3 menos que Fiorentina.

El primer DT en perder su trabajo esta temporada fue el croata Igor Tudor, quien fue reemplazado por Luciano Spalletti en Juventus, que decidió el cambio de conductor tras la octava fecha de la Serie A.

El segundo entrenador en ser destituido fue el francés Patrick Vieira, reemplazado al frente del plantel del Genoa en la novena jornada de la Serie A por Daniele De Rossi, mientras que una jornada después se conoció el despido de Stefano Pioli, quien le dejó su lugar en Fiorentina a Paolo Vanoli.

Luego de la undécima fecha se conoció el despido del también croata Ivan Juric en Atalanta, que lo reeplazó con Raffaele Paladino, mientras que en la víspera Pisa anunció la destitución de Alberto Gilardino. (ANSA).