Hellas Verona: Sogliano exige respeto en "momento dramático"

"Pongo la cara, como siempre, pero no aceptaré faltas de respeto. La tabla es horrible, dramática, imposible: ustedes eligen el adjetivo. Estoy decepcionado, enojado y decepcionado, pero sé muy bien que hacer este trabajo implica aceptar las críticas", afirmó Sogliano en la rueda de prensa.

Sin embargo, Sogliano fue tajante ante lo que calificó de "informes absurdos y vergonzosos" que han aparecido recientemente sobre la campaña del Hellas Verona, que marcha último en la Serie A con 15 puntos, la misma cantidad que Pisa.

"No me gusta oír hablar de faltas de respeto hacia los empleados del Verona, gente que se esfuerza al máximo cada día. Es una actitud desleal que afecta a quienes trabajan entre bastidores", enfatizó Sogliano, quien afronta su séptimo campeonato en el club.

"En seis de siete años, hemos alcanzado los mejores resultados, incluso batiendo récords. Este año, las cosas no van bien. Quizá la permanencia sea realmente imposible, pero no permitiré que nadie cuestione nuestro compromiso", insistió Sogliano.

Asimismo, el director deportivo defendió con firmeza la estrategia del club de los últimos años, enfocada en la supervivencia financiera.

"Todo lo que he hecho, con la cabeza bien alta, lo he hecho para asegurar que este club sea capaz de competir en la liga cada año. Hemos pagado todo y obtenido las plusvalías necesarias para mantener al Hellas sólido e independiente. Fue una decisión deliberada, y la he respaldado con hechos", remarcó Sogliano.

"Sigo adelante, seamos claros. Acepto las decisiones técnicas, pero exijo que se respete la integridad de este club", concluyó el directivo del Hellas Verona, que el sábado 28 recibirá al Napoli, tercero con 50 puntos, por la fecha 27 de la Serie A.

