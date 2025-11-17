Helvetic Airways aumenta su flota con un pedido de ocho aviones Embraer E195-E2

MADRID, 17 Nov. 2025 (Europa Press) -

La aerolínea Helvetic Airways ha realizado un nuevo pedido de tres aviones Embraer E192-E2, con derecho de compra de otros cinco adicionales y una primera entrega prevista para finales del 2026, según ha informado Embraer.

Este último pedido permitirá a la aerolínea suiza incrementar su flota de E2 de 12 a 20 aviones en los próximos años. Cada E195-E2 estará configurado con 134 asientos de clase única, con asientos de modalidad Recaro.

Helvetic Airways encargó por primera vez el E2 en 2018, con un pedido en firme de 12 E190-E2, incluidos los derechos de conversión al E195-E2.

"El E195-E2 es el avión ideal para nuestra red, ya que ofrece una excepcional eficiencia de combustible, bajas emisiones de ruido y una experiencia de alta calidad para los pasajeros", aseguró el consejero delegado de Helvetic Airways, Tobias Pogorevc.

PEDIDO DE AIR CÔTE D'IVOIRE

Asimismo, la aerolínea Air Côte d'Ivoire ha firmado un acuerdo para un pedido de cuatro Embraer E175, con derechos de compra para ocho aviones adicionales, como parte de la modernización de su flota y de su estrategia de expansión regional.

Los aviones estarán configurados para contar con 76 asientos, de los cuales 12 de ellos pertenecerán a la clase Business y el resto a Economy. Según ha avanzado Embraer, la primera entrega está programada para la primera mitad del 2027.

Air Côte d'Ivoire utilizará estos aviones en rutas nacionales y regionales con el objetivo de mejorar su conectividad y sustituir gradualmente su flota de turbopropulsores. Asimismo, la aerolínea aumentará sus frecuencias desde su centro de operaciones ubicado en Abiyán mediante el incremento de su flota.