Hematólogo destaca que los avances en medicina personalizada suponen una "nueva etapa" contra la leucemia mieloide aguda

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

El jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia de MD Anderson Cancer Center Madrid-Hospiten, Adolfo de la Fuente, ha destacado que los nuevos avances en medicina personalizada suponen una "nueva etapa" contra la leucemia mieloide aguda, y que una evaluación integral de cada paciente, teniendo en cuenta edad, comorbilidades y características específicas del cáncer permite diseñar terapias más eficaces y seguras.

En ese sentido, ha hablado sobre los nuevos avances en terapias dirigidas, incluidos los inhibidores de FLT3 e IDH, o los "prometedores" inhibidores de menina, que han demostrado tener capacidad de inducir remisión en ensayos clínicos, todo ello durante la 50 edición de la 'Jornada Científica 2.0 Hospiten Paitilla'.

De la Fuente ha subrayado igualmente la "trascendental labor" de los ensayos clínicos, que son los que permiten incorporar estas terapias de manera segura y efectiva, tras lo que ha recalcado el valor del intercambio profesional y la formación continua como "pilares fundamentales" en la evolución terapéutica de estas patologías.

"La incorporación de terapias dirigidas más personalizadas para leucemia aguda subraya una nueva etapa basada en la biología molecular y la precisión terapéutica", ha añadido.

Asimismo, ha abordado otras innovadoras formas de tratamiento como lo son las terapias CAR-T, que ofrecen "nuevas posibilidades" de cura para enfermedades hematológicas que carecían de tratamientos efectivos, como algunos linfomas B y la leucemia aguda B.

AVANCES EN TÉCNICAS QUIRÚRGICAS

Por otro lado, el director médico y jefe de Servicio de Oncología Quirúrgica, el doctor Santiago González, ha expresado que en la actualidad existen múltiples avances "significativos" en cuanto a impacto sobre el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.

González ha querido destacar aquellas técnicas mínimamente invasivas como la cirugía laparoscópica y robótica, que ofrecen una mejor recuperación sin comprometer la eficacia del tratamiento, aunque también ha subrayado la relevancia de la cirugía radioguiada y la biopsia selectiva del ganglio centinela, que permiten intervenciones "más precisas y menos agresivas", preservando estructuras y mejorando la calidad de vida.

Sobre los avances tecnológicos, el especialista ha recalcado que la incorporación de las cirugías robóticas a distancia puede abrir nuevas posibilidades para la realización de cirugías complejas en contextos geográficamente dispersos.

"Trabajar en un entorno multidisciplinar permite mejorar significativamente los resultados para los pacientes, ya que se integran diversas especialidades y enfoques, favoreciendo un tratamiento más completo y avanzado frente a una enfermedad tan compleja y con tantas aristas como es el cáncer", ha agregado.

Tras ello, ha hablado sobre el papel esencial de la mentoría en la medicina, que complementa la formación académica con la experiencia de profesionales consolidados y que resulta "esencial" para formar a profesionales médicos de una forma personalizada, lo que les proporciona tanto conocimientos técnicos como habilidades para el tratamiento a los pacientes, la comunicación de noticias difíciles y el manejo de sus miedos.