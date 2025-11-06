LA NACION

"Hemos fracasado" en el objetivo de limitar calentamiento a 1,5°C, dice jefe de la ONU en Belém

"Hemos fracasado" en el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C respecto a la era preindustrial, lamentó este jueves el secretario general de la ONU, António Guterres, en la cumbre de líderes previa a...

"Hemos fracasado" en el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C respecto a la era preindustrial, lamentó este jueves el secretario general de la ONU, António Guterres, en la cumbre de líderes previa a la COP30 en la ciudad brasileña de Belém.

Guterres dijo que décadas de retraso y negación condujeron a que se haya "fallado en asegurar que nos mantengamos por debajo de 1,5 grados", el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París.

"Esto es un fracaso moral y una negligencia mortal", dijo, y agregó que el mundo aún puede minimizar los daños si acelera acciones como la eliminación gradual de los combustibles fósiles.

klm/np/acb/mel/dg

