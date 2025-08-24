Henderson, Vázquez y Rogers impulsan a los Orioles a victoria 3-2 sobre Astros

BALTIMORE (AP) — Gunnar Henderson y Luis Vázquez conectaron jonrones y Trevor Rogers trabajó siete sólidas entradas mientras los Orioles de Baltimore vencieron el domingo 3-2 a los Astros de Houston para evitar una barrida en la serie.

Rogers (7-2) permitió cinco hits y tres bases por bolas y ponchó a nueve. El zurdo de 27 años superó a dos miembros del Salón de la Fama con su efectividad de 1,40 en las primeras 13 aperturas de una temporada. Hoyt Wilhelm estableció el récord del club con una efectividad de 1,50 en 1959, seguido por la efectividad de 1,55 de Jim Palmer en 1975.

Keegan Akin ponchó a tres en uno 2/3 entradas sin permitir carreras para su tercer salvamento.

Arrighetti permitió dos carreras en seis hits en cinco 2/3 entradas. John Rooney relevó a Arrighetti en su debut y permitió una carrera en uno 1/3 entradas. Craig Kimbrel ponchó a dos en una entrada sin permitir carreras en su primer juego con los Astros.

Por los Astros, los dominicanos Jeremy Peña de 5-2 con una producida y Yainer Diaz de 3-2. El boricua Carlos Correa de 3-2 con una anotada. El hondureño Mauricio Dubón de 4-1.

Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo de 2-1. El boricua Luis Vázquez de 3-1 con una anotada y una producida.

