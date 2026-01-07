Henk Lategan gana la cuarta etapa del Dakar y se coloca líder

El sudafricano Henk Lategan se mostró imperial al imponerse este miércoles en la cuarta etapa del Dakar 2026, primera jornada de la etapa maratón, lo que permite al piloto de Toyota tomar la cabeza de la clasificación general en la categoría de autos.

Lategan completó los 451 kilómetros de especial en 4 horas, 47 minutos y 08 segundos, tras partir en la 23ª posición, y aventajó al catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) en más de siete minutos en la meta.

Los Goczal, padre e hijo, Marek y Eryk, ocuparon las tercera y cuarta posiciones del día, a 14 y 17 minutos, respectivamente, de Lategan con su Toyota.

El francés Sébastien Loeb (Dacia) limitó los daños al terminar quinto a 17 minutos y 54 segundos… Por delante del tercer miembro de la familia Goczal, Michal (a 19:53).

En la clasificación general, Lategan y su copiloto Brett Cummings aventajan a Al-Attiyah en 3 min 55 seg y al Ford de Mattias Ekstrom en 13 minutos.

A las puertas del podio siguen el veterano español Carlos Sainz (Ford, 4º a 15:53) y el francés Mathieu Serradori (Century, 5º a 16:53). Loeb se mantiene al acecho, 8º a 19 min 57 seg de Lategan.

El gran perdedor de la jornada fue el vigente campeón, el saudí Yazeed Al Rahji, que tuvo que abandonar a mitad de recorrido, traicionado por la mecánica de su Toyota Hilux.

La particularidad de esta etapa es que era la primera parte de un "maratón-refugio": los pilotos hacen escala el miércoles por la noche en un vivac minimalista, a la antigua, sin posibilidad de realizar grandes reparaciones y, por tanto, no contarán con ninguna asistencia técnica antes de reanudar la marcha el jueves.

La quinta etapa lleva a los pilotos del vivac hacia Hail con 372 km de especial.