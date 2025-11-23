Henry anota dos TDs y ayuda a Ravens a su quinta victoria consecutiva por 23-10 sobre Jets

BALTIMORE (AP) — Derrick Henry anotó dos touchdowns en el tercer cuarto y los Ravens de Baltimore se recuperaron de una primera mitad somnolienta para vencer el domingo 23-10 a los Jets de Nueva York, logrando su quinta victoria consecutiva.

Baltimore ha pasado de 1-5 a 6-5, pero esta no fue una actuación particularmente convincente. Lamar Jackson completó 13 de 23 pases para 153 yardas y no se mostró tan móvil como de costumbre después de lidiar recientemente con problemas de rodilla y tobillo. Henry fue limitado a 64 yardas en 21 acarreos.

Los Jets (2-9) lideraban 7-3 al descanso, su primera ventaja después de dos cuartos desde el partido inaugural de la temporada contra Pittsburgh.

La derrota aseguró la décima temporada consecutiva perdedora de los Jets.

Tyrod Taylor, de 36 años, haciendo apenas su 17ª apertura en las últimas ocho temporadas, lanzó para 222 yardas con un touchdown y una intercepción tardía contra el equipo que lo seleccionó en la sexta ronda del draft de 2011.

Baltimore logró solo dos primeros intentos en sus tres primeras posesiones. El pase de touchdown de 13 yardas de Taylor a John Metchie III le dio a los Jets una ventaja de 7-0 en el segundo cuarto.

