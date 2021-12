Henry Cavill regresa con 'The Witcher': "Ser un héroe es un privilegio, pero sobre todo una responsabilidad"

Henry Cavill ha presentado en España la segunda temporada de 'The Witcher', la serie de Netflix basada en las novelas de fantasía medieval escritas por Andrzej Sapkowski que llegará a la plataforma el próximo 17 de diciembre. Ocho nuevos capítulos en los que el actor británico retoma su papel como el brujo cazador de monstruos Geralt de Rivia, un personaje icónico que, al igual que ocurre con el Superman de DC comics al que también interpreta, reconoce que supone "un privilegio" pero, sobre todo, "una responsabilidad".

"Interpretar a Superman y a Geralt de Rivia es a la vez un privilegio y una responsabilidad, pero en primer lugar una responsabilidad. Se trata de personajes muy queridos por el público así que uno intenta asegurase de que, al menos la mayoría de la audiencia esté contenta con su adaptación en imagen real y si además están felices... ya es genial. Yo mismo soy fan de estos personajes así que me parece un privilegio y muy emocionante poder meterme en su piel", afirmó el actor británico en una comparecencia ante los medios celebrada en el hotel Four Seasons de Madrid.

Allí, sentado en un cómodo sillón y ante el ilusorio calor de una hoguera virtual, Cavill echó la vista atrás y recordó cómo en un primer momento fue rechazado por la 'showrunner' de la serie, Lauren Schmidt Hissrich cuando, como fan de los videojuegos de 'The Witcher', se interesó por la adaptación de la saga en cuanto supo que Netflix se había hecho con los derechos. El protagonista de 'El hombre de acero' y 'Operación U.N.C.L.E.' se postuló para protagonizarla antes incluso de la preproducción echara a andar, pero conseguir meterse en la piel de Geralt no fue nada fácil.

"Me dijo que no me veía para el papel, que iban a seguir barajando otras opciones", confesó Cavill que no desfalleció y continuó persiguiendo su objetivo hasta que finalmente el rol protagonista en la adaptación del universo creado por Andrzej Sapkowski fue suyo: "Me rompieron el corazón cuando me dijeron que no me daban el papel, pero tuve otra oportunidad para hacer un segundo 'casting'".

"es importante escuchar a los fans"

En esta segunda temporada de 'The Witcher', adelanta el intérprete británico, ha intentado "darle continuidad" al personaje pero a su vez mostrando otras "dimensiones" que no se vieron en la primera temporada, pero que él sí apreció cuando leyó las novelas del escritor polaco que le ayudaron a entender "todos los matices y la complejidad de esta historia".

"Buscando siempre ser fiel a la historia original y hacer justicia a los libros, en el salto del personaje de las novelas a la serie he apostado por intentar mostrar al máximo posible en su faceta más intelectual, más profunda, su gran sabiduría", señala Cavill que reconoce que la polémica decisión de hacer del brujo un personaje más callado y silencioso en la primera temporada de lo que lo es en el material original fue responsabilidad suya.

Precisamente, y haciendo referencia a las críticas de los fans, Cavill reconoce, no solo escucharlas, sino que además asegura que, siempre que sean constructivas, intenta tenerlas muy en cuenta. "Sí que leo lo que dicen los fans, me parece importante hacerlo. Uno lee las críticas, las buenas y las negativas, y trata de quedarse con las que son constructivas y no con las que solo son destructivas. Hay muchísima gente ahí fuera que conoce muy bien todo este universo y he leído críticas con sugerencias francamente buenas", reconoce.

"Elegí que mi personaje fuera más silencioso porque, aunque sabía que en realidad era más hablador, intentaba reflejar esa parte más sabia e inteligente de Geralt que yo había percibido en los libros en lugar meter pequeños diálogos que no iban a ser capaces de representar lo que este personaje realmente era", se justifica el actor que viendo que "los fans de la vieja escuela" no habían "apreciado estos matices" les escuchó y quiso "darles voz" cambiando en estos nuevos capítulos ciertos aspectos del personaje "en la medida en la que a mí se me permite".

Esta segunda temporada de 'The Witcher' cuenta de nuevo con Lauren Schmidt Hissrich como 'showrunner' y productora ejecutiva. Los nuevos capítulos de la nueva temporada están dirigidos por Stephen Surjik ('The Umbrella Academy'), Sarah O'Gorman ('Maldita'), Ed Bazalgette ('El Último Reino') y Louise Hooper ('Engaño').

Junto a Cavill, completan el reparto de la serie Anya Chalotra como la hechicera Yennfer, Freya Allan como la princesa Ciri, Kim Bodnia en el papel de Vesemir, Joey Batey como Jaskier, Anna Shaffer como Triss o Kristofer Hivju como Nivellen.