Thierry Henry, seleccionador de Francia Sub-21 y del equipo olímpico Sub-23, afirmó este lunes que "disputar la Eurocopa y los Juegos Olímpicos es posible", pero que la última decisión depende de los clubes.

El asunto está especialmente sobre la mesa por el caso de Kylian Mbappé, estrella nacional que estará con los 'Bleus' en la Eurocopa pero que sueña con jugar también para su país en los Juegos Olímpicos, donde Francia será anfitriona.

El jueves, el seleccionador de la absoluta, Didier Deschamps, había dicho que veía "muy difícil encadenar dos competiciones" como la Eurocopa de Alemania (14 junio-14 julio) y los Juegos Olímpicos de París (24 julio-9 agosto).

El propio Henry había hablado ese jueves sobre el tema, subrayando las dificultades existentes porque "los clubes necesitan a sus jugadores al principio de la temporada", que en las grandes ligas europeas arranca en agosto.

Esta vez Henry se mostró más abierto ante esa eventualidad: "Todo es posible".

"Son unos Juegos Olímpicos en Francia, los clubes franceses van a estar ahí para ayudar. Pero con los clubes extranjeros, dudo. Nunca me he detenido ante una primera negativa. Veremos qué puedo hacer, la decisión corresponderá a los clubes, ya que no son fechas FIFA. Vamos a intentar hablar, pero no es fácil", afirmó el exjugador de Arsenal y Barcelona.

El seleccionador olímpico de Francia fue preguntado por el caso concreto de Mbappé, que abandonará en junio el París Saint-Germain y al que los rumores sitúan muy cerca del Real Madrid.

"Vamos a ver qué podemos hacer, pero hay muchas ramas en ese árbol. Estamos obligados a hablar con todo el mundo, vamos a ver si nos reciben. Es difícil prepararlo porque no tenemos nada seguro", explicó.

"No sé sabe cuándo llegará un sí. Y si el jugador cambia de club... No es algo fácil, pero ya lo sabíamos", insistió.

En los Juegos Olímpicos, el fútbol masculino se reserva a jugadores Sub-23, pero cada equipo tiene tres plazas para mayores de esta edad. Sería el caso de Mbappé, que tiene 25 años.

