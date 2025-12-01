Herbert lanza dos pases de TD y Chargers derrotan 31-14 a Raiders para sexta derrota al hilo

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Justin Herbert lanzó el domingo dos pases de touchdown mientras jugaba con una lesión en su mano no lanzadora, y Kimani Vidal realizó una carrera de anotación de 59 yardas durante la victoria de los Chargers de Los Ángeles por 31-14 sobre unos Raiders de Las Vegas que están en caída libre.

Quentin Johnston y Ladd McConkey atraparon pases de touchdown y Vidal corrió para un récord personal de 126 yardas para los Chargers (8-4), quienes se recuperaron de una vergonzosa derrota en Jacksonville para lograr su cuarta victoria en cinco juegos y mantener la presión sobre los Broncos de Denver en la cima de la AFC Oeste.

Jaret Patterson corrió para su primer touchdown en la NFL desde 2021 para asegurar la victoria con 1:55 por jugar.

Herbert no tuvo grandes números por una lesión en la mano izquierda durante la primera serie de los Chargers y brevemente fue al vestuario. Terminó 15 de 20 para 151 yardas, mejorando su mínimo de carrera de 81 yardas por pase.

Geno Smith pasó para 165 yardas y lanzó dos pases de touchdown.

Tuli Tuipulotu tuvo dos de las cinco capturas de los Chargers mientras limitaban a los Raiders a 156 yardas totales, incluidas solo 31 por tierra.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes