Hereu adelanta este viernes en el G-20 la Estrategia España Turismo 2030, que se presentará en próximas semanas

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, participará este viernes en la reunión de ministros de Turismo del G20 que se celebra en Mpumalanga (Sudáfrica), donde compartirá las líneas de la nueva Estrategia Turismo 2030, que será presentada de manera oficial en las próximas semanas.

La delegación española que participará en la cumbre, encabezada por el ministro y por la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, mostrará cómo la transformación sostenible del turismo en España "ha logrado compatibilizar el crecimiento en innovación y competitividad con una redistribución cada vez más equitativa de los beneficios", según señalan en una nota de prensa desde el Ministerio.

La cumbre se vertebrará sobre los ejes de solidaridad, igualdad y sostenibilidad, puntos de esta Estrategia, pero también se abordará la importancia de la innovación digital para el futuro del turismo. En este punto, España trabaja para convertir la digitalización en el principal instrumento para avanzar en la sostenibilidad ambiental y social de los destinos turísticos.

Así, Hereu explicará que uno de los pilares de esta transformación es entender el turismo como "motor de cohesión social y territorial" y apoyar su transformación hacia este modelo.

Además de intervenir en la sesión plenaria de hoy, Hereu realizará en Sudáfrica actividades diplomáticas, con reuniones bilaterales con representantes de países miembros del G20 presentes como Sudáfrica, Irlanda, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Por su parte, Rosario Sánchez tiene durante toda la semana una agenda de trabajo institucional complementaria y previa al plenario del viernes, participando en foros de debate, mesas de trabajo y reuniones bilaterales con otras delegaciones asistentes.